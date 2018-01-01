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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1317131813191320

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:22

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к

Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:


Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.


Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:03

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:


Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.


Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:

Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:

Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.


Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.
Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46

rjkz
Идеальный вариант для вчерашнего студента.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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  #<1 ... 1317131813191320
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