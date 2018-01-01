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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:22
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к
Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться...
Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.
Наверно кто-то с форума забрал
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:03
zzzzzz написав: rjkz написав: Прохожий написав:
Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться...
Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.
Наверно кто-то с форума забрал
Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38
Frant написав: zzzzzz написав:
Наверно кто-то с форума забрал
Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.
Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?
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rjkz
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46
rjkz
Идеальный вариант для вчерашнего студента.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 20 лют, 2019 13:48
rjkz написав: Frant написав: zzzzzz написав:
Наверно кто-то с форума забрал
Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?
Будет микро гАстинка с плохой звукоизоляцией в отвратительной локации.
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UA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:57
Живите своим умом!
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zzzzzz
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