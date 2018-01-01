rjkz написав:
Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.
Наверно кто-то с форума забрал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:22
Наверно кто-то с форума забрал
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:03
Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38
Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.
Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46
rjkz
Идеальный вариант для вчерашнего студента.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:48
Будет микро гАстинка с плохой звукоизоляцией в отвратительной локации.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Забыл написать тут. Продана квартира возле оболони по 1 куе квадрат. Квартира совкошлак. Продана за 135 аренд. Покупатели купили под Аренду., на матёрых лэнлордов похожи не быи.
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:02
Тренд такой модный сейчас.
Когда свой шлачекс продавал многие риэлторы говорили что клиенты ищут под аренду, это наверное и несколько оживило рынок вторички в последнее время.
Кстати хорошо продали или аренда была занижена
ЗЫ: нескромный вопрос: деньги от продажи пойдут опять на РН?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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