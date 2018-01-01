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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1317131813191320

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:22

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к

Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:


Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.


Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:03

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:


Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.


Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:

Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:

Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.


Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.
Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46

rjkz
Идеальный вариант для вчерашнего студента.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:48

  rjkz написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:
Наверно кто-то с форума забрал :mrgreen:

Я не розумію, хто орендує ці крихітні смарт-квартири?
За цю ж ціну можна найняти щось достойніше.
За площею - однозначно.


Одному человеку это может быть достаточно, только все новое за деньги старого фонда.
Вопрос - что с этим будет, когда смарт перестанет быть новостроем?

Будет микро гАстинка с плохой звукоизоляцией в отвратительной локации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Забыл написать тут. Продана квартира возле оболони по 1 куе квадрат. Квартира совкошлак. Продана за 135 аренд. Покупатели купили под Аренду., на матёрых лэнлордов похожи не быи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:02

  hume написав:Забыл написать тут. Продана квартира возле оболони по 1 куе квадрат. Квартира совкошлак. Продана за 135 аренд. Покупатели купили под Аренду., на матёрых лэнлордов похожи не быи.

Тренд такой модный сейчас.
Когда свой шлачекс продавал многие риэлторы говорили что клиенты ищут под аренду, это наверное и несколько оживило рынок вторички в последнее время.

Кстати хорошо продали или аренда была занижена 8)

ЗЫ: нескромный вопрос: деньги от продажи пойдут опять на РН?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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