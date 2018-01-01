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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:05
vitaliian написав:hxbbgaf
Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.
На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?
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