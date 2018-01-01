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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1398139914001401

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.9 5 30
Виросли більш як на 50%
0
0
Виросли на 26 - 50%
7%
2
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
2
В межах -5 - +5%
10%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
20%
6
Знизилися на 26 - 50%
47%
14
Знизилися більш як на 50%
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:- тепер питання, чи вартує тих 48тис.грн в рік того гемору?
это очень индивидуально. Если вы чувствуете что и без 48к проживёте норм может они того не стоят
  Долярчик написав: і друге питання: яка ЦА неповноцінних "двух"?
я когда-то продавал ноутбуки и периодически устраивал распродажи (по цене 70%-80% от рынка). Меня так задолбали неадекваты, что я перестал это делать. Продаёшь ниже себестоимости, им всё мало просят ещё уступить. Приходят и за свои 4тыс хотят сервиса на 40. С определенного ценового уровня количество неадекватов становится в разы меньше. Ставьте цену чуть выше рынка, потом уступите, зато вас не будут аттаковать нищеброды привыкшие покупать самое дешёвое и вымаливать скидку.

подумайте ещё над сигнализацией на вынос техники (стиралка, холодильник) чтобы сообщение или звонок к вам на телефон шел когда начнут двигать технику. Телевизор пусть свой приносят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:32

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:hxbbgaf Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.

На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?

С "фаршем" вряд ли, надо сравнивать сравнимое

Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:[quote="4654520:vitaliian"]hxbbgaf Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.

На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?

С "фаршем" вряд ли, надо сравнивать сравнимое

Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.[/quote]

Не судите о всех по себе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:34

  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:hxbbgaf Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.

На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?

это фото дворов Ирпеня (не все такие, но подобного много)
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Как выглядят дворы на Дарнице напомнить?
vitaliian
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