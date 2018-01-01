|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:07
Долярчик написав:
- тепер питання, чи вартує тих 48тис.грн в рік того гемору?
это очень индивидуально. Если вы чувствуете что и без 48к проживёте норм может они того не стоят
Долярчик написав:
і друге питання: яка ЦА неповноцінних "двух"?
я когда-то продавал ноутбуки и периодически устраивал распродажи (по цене 70%-80% от рынка). Меня так задолбали неадекваты, что я перестал это делать. Продаёшь ниже себестоимости, им всё мало просят ещё уступить. Приходят и за свои 4тыс хотят сервиса на 40. С определенного ценового уровня количество неадекватов становится в разы меньше. Ставьте цену чуть выше рынка, потом усту
пите, зато вас не будут аттаковать нищеброды привыкшие покупать самое дешёвое и вымаливать скидку.
подумайте ещё над сигнализацией на вынос техники (стиралка, холодильник) чтобы сообщение или звонок к вам на телефон шел когда начнут двигать технику. Телевизор пусть свой приносят.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:32
Faceless написав: hxbbgaf написав: vitaliian написав:hxbbgaf
Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.
На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?
С "фаршем" вряд ли, надо сравнивать сравнимое
Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20446
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:57
hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав:
[quote="4654520:vitaliian"]hxbbgaf
Троя нормальный район, только с транспортом и преступностью проблемно, а на Борщаге я бы задаром не жил.
На Лесном и на Дарнице рядом метро и можно снять за 5500-6000 квартиру с фаршем, а в Ирпене 6500-8?
С "фаршем" вряд ли, надо сравнивать сравнимое
Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.[/quote]
Не судите о всех по себе
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24544
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 5784 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9168
|526157
|
|
|455
|179277
|
|
|31672
|45056
|
|