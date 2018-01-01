Додано: Чет 25 кві, 2019 18:07

Долярчик написав: - тепер питання, чи вартує тих 48тис.грн в рік того гемору? - тепер питання, чи вартує тих 48тис.грн в рік того гемору?

Долярчик написав: і друге питання: яка ЦА неповноцінних "двух"? і друге питання: яка ЦА неповноцінних "двух"?

это очень индивидуально. Если вы чувствуете что и без 48к проживёте норм может они того не стоятя когда-то продавал ноутбуки и периодически устраивал распродажи (по цене 70%-80% от рынка). Меня так задолбали неадекваты, что я перестал это делать. Продаёшь ниже себестоимости, им всё мало просят ещё уступить. Приходят и за свои 4тыс хотят сервиса на 40. С определенного ценового уровня количество неадекватов становится в разы меньше. Ставьте цену чуть выше рынка, потом устпите, зато вас не будут аттаковать нищеброды привыкшие покупать самое дешёвое и вымаливать скидку.подумайте ещё над сигнализацией на вынос техники (стиралка, холодильник) чтобы сообщение или звонок к вам на телефон шел когда начнут двигать технику. Телевизор пусть свой приносят.