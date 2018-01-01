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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:04
Почему не купят?
Пример. Есть люди, которые мониторят горящие туры и поедут только, если выскочит халява. Потом будут перед знакомыми хвастаться, как за 5 коп в Турцию слетали. То, что это будет плохой отель или неудобное время, не играет для них никакой роли. В хороший отель в нужное время по регулярной цене они не полетят.
Или люди, которые не купят на базаре вещь, которая им нравится, если им не уступят условные 50 грн. Которые, купив по обычной цене без индивидуальной скидки, чувствуют себя лохами.
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Vlad442
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:32
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
Не судите о всех по себе
Людей даже метры не интересуют, посмотрите на цены, самая маленькая гостинка сдается за те же деньги, что и в 2 раза большая однушка. Людям лишь бы было где переночевать и свой санузел (не стоять в очереди), все!
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:33
Долярчик
Нажал два раза кнопку скарга.
Не засоряйте форум. Никто не желает обсуждать всерьез с вами эти темы. Не нужно повторяться.
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Vlad442
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:33
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
Не судите о всех по себе
Людей даже метры не интересуют, посмотрите на цены, самая маленькая гостинка сдается за те же деньги, что и в 2 раза большая однушка. Людям лишь бы было где переночевать и свой санузел (не стоять в очереди), все!
Придётся повторить сказанное выше - не судите по себе. Вы пишете полную чушь.
В целом к арендному жилью те же требования, что и к покупке. Жизнь не прекращается, пока вы в аренде.
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Faceless
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:43
Faceless написав:
В целом к арендному жилью те же требования, что и к покупке. Жизнь не прекращается, пока вы в аренде.
Тут не соглашусь. Арендное жилье люди воспринимают как временное, удовлетворяющее их запросы здесь и сейчас и не готовы за это отдавать бОльшую часть ЗП. Для себя покупают на перспективу и, как правило, на последние деньги.
Средний человек, снимет гостинку с приличным ремонтом недорого чтобы а) деньги оставались на другие потребности, б) жить в чистоте уже сегодня.
Тот же человек купит убитую однушку или даже двушку, если потянет, на все деньги, чтобы потом не связываться с куплей/продажей. Ремонт сделает потом, когда накопит.
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Vlad442
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