Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:04

Почему не купят?

Пример. Есть люди, которые мониторят горящие туры и поедут только, если выскочит халява. Потом будут перед знакомыми хвастаться, как за 5 коп в Турцию слетали. То, что это будет плохой отель или неудобное время, не играет для них никакой роли. В хороший отель в нужное время по регулярной цене они не полетят.

Или люди, которые не купят на базаре вещь, которая им нравится, если им не уступят условные 50 грн. Которые, купив по обычной цене без индивидуальной скидки, чувствуют себя лохами.