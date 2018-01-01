Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему не купят? Пример. Есть люди, которые мониторят горящие туры и поедут только, если выскочит халява. Потом будут перед знакомыми хвастаться, как за 5 коп в Турцию слетали. То, что это будет плохой отель или неудобное время, не играет для них никакой роли. В хороший отель в нужное время по регулярной цене они не полетят. Или люди, которые не купят на базаре вещь, которая им нравится, если им не уступят условные 50 грн. Которые, купив по обычной цене без индивидуальной скидки, чувствуют себя лохами.
hxbbgaf написав:Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
Не судите о всех по себе
Людей даже метры не интересуют, посмотрите на цены, самая маленькая гостинка сдается за те же деньги, что и в 2 раза большая однушка. Людям лишь бы было где переночевать и свой санузел (не стоять в очереди), все!
hxbbgaf написав:Ну, со стиралкой и телеком и человеческой мебелью. А больше арендатору однушки ниче и не надо.
Не судите о всех по себе
Людей даже метры не интересуют, посмотрите на цены, самая маленькая гостинка сдается за те же деньги, что и в 2 раза большая однушка. Людям лишь бы было где переночевать и свой санузел (не стоять в очереди), все!
Придётся повторить сказанное выше - не судите по себе. Вы пишете полную чушь. В целом к арендному жилью те же требования, что и к покупке. Жизнь не прекращается, пока вы в аренде.
Faceless написав:В целом к арендному жилью те же требования, что и к покупке. Жизнь не прекращается, пока вы в аренде.
Тут не соглашусь. Арендное жилье люди воспринимают как временное, удовлетворяющее их запросы здесь и сейчас и не готовы за это отдавать бОльшую часть ЗП. Для себя покупают на перспективу и, как правило, на последние деньги. Средний человек, снимет гостинку с приличным ремонтом недорого чтобы а) деньги оставались на другие потребности, б) жить в чистоте уже сегодня. Тот же человек купит убитую однушку или даже двушку, если потянет, на все деньги, чтобы потом не связываться с куплей/продажей. Ремонт сделает потом, когда накопит.
Faceless написав:В целом к арендному жилью те же требования, что и к покупке. Жизнь не прекращается, пока вы в аренде.
Тут не соглашусь. Арендное жилье люди воспринимают как временное, удовлетворяющее их запросы здесь и сейчас и не готовы за это отдавать бОльшую часть ЗП. Для себя покупают на перспективу и, как правило, на последние деньги. Средний человек, снимет гостинку с приличным ремонтом недорого чтобы а) деньги оставались на другие потребности, б) жить в чистоте уже сегодня. Тот же человек купит убитую однушку или даже двушку, если потянет, на все деньги, чтобы потом не связываться с куплей/продажей. Ремонт сделает потом, когда накопит.
От такой концепции понемногу, шаг за шагом, уходят. Яркое тому свидетельство - растущие запросы арендодателей к качеству. Люди привыкают к тому, что аренда - хоть и временное явление, но жизнь все равно идет и не стоит ее тратить на некомфортные условия проживания. И в целом критерии те же: локейшн в первую очередь, а дальше потребительские характеристики
Для новостроя такие дворы должны быть нормой, я недавно был в районе м. Академгородок по адресу вулиця Академіка Єфремова, дом 8 - новострой, ни двора ни парковки ни парка в пешей доступности. Жесть в чистом виде.