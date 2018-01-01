Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.