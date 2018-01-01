Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
vitaliian написав:А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством, независимо от товара и уровня цен, но никогда не покупают.
ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит...
Не все живут комплексом купить на Хрещатике чехол за 500 грн, когда в Шулявском переходе такой же стоит в 10 раз дешевле. На комплексах построен весь маркетинг, вас заставляют покупать вещи в разы дороже, под страхом что какой-то индивид с форума (вроде вас) может посчитать невменяемым.
rjkz написав:
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.