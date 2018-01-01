RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1400140114021403

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.9 5 30
Виросли більш як на 50%
0
0
Виросли на 26 - 50%
7%
2
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
2
В межах -5 - +5%
10%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
20%
6
Знизилися на 26 - 50%
47%
14
Знизилися більш як на 50%
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:55

vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 09.08.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Аренда квартир по-новому: какие сюрпризы готовят украинцам
https://hvylya.net/reviews/c19-2010-05- ... incam.html
UA
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.07.08
Подякував: 404 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 00:44

  Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.


Это о каком домике речь?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9280
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4176 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:15

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством, независимо от товара и уровня цен, но никогда не покупают.

ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит... :shock:

Не все живут комплексом купить на Хрещатике чехол за 500 грн, когда в Шулявском переходе такой же стоит в 10 раз дешевле. На комплексах построен весь маркетинг, вас заставляют покупать вещи в разы дороже, под страхом что какой-то индивид с форума (вроде вас) может посчитать невменяемым.

  rjkz написав:
  Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.


Это о каком домике речь?

Зображення 100м от м. Академгородок
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 643 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1400140114021403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 921, 922, 923
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
9221 531706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 09:45
kingkongovets
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 45275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14995)
27.04.2019 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.