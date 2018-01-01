Додано: Суб 27 кві, 2019 09:15

Прохожий написав: vitaliian написав: А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством, независимо от товара и уровня цен, но никогда не покупают. А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством,

ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит... ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит...

rjkz написав: Natt написав: , зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем. , зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.



Это о каком домике речь? Это о каком домике речь?

Natt написав: vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем. , зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.

Можно купить серый импорт по цене 70-80% от белого, а разницу потратить на любовницу, или купить белый импорт и вместо романтического ужина рассказывать любовнице о своих телесных достоинствах.Конечно серый импорт не продаётся в огромных красивых торговых залах (чтобы держать себестоимость ниже белого), и гарантия на него условная. Разница в цене на серьёзном оборудовании может достигать десяти тысяч гривен, которым можно найти более рациональное применение. Ваша интерпретация вменяемости - спорная.100м от м. Академгородокможно понять когда в совке было массовое строительство с раздачей квартир бесплатно, дворы и парковки строились по принципу как повезёт (советские дворы - песочница, турник и наполовину закопанные покрышки). Но при цене 35-45к$ купить квартиру в доме без двора и парковки - странное решение. Полагаю продажи шли во время строительства и на бумаге всё было и дворы и парковки. Поскольку в договоре как правило только права на квартиру, то предъявить претензии к застройщику невозможно. А городские власти (которые согласовали проект) и не на такое глаза закрывали.