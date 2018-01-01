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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1400140114021403

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.8 5 31
Виросли більш як на 50%
0
0
Виросли на 26 - 50%
10%
3
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
10%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
19%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
14
Знизилися більш як на 50%
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:55

vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Аренда квартир по-новому: какие сюрпризы готовят украинцам
https://hvylya.net/reviews/c19-2010-05- ... incam.html
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 00:44

  Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.


Это о каком домике речь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:15

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством, независимо от товара и уровня цен, но никогда не покупают.

ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит... :shock:

Можно купить серый импорт по цене 70-80% от белого, а разницу потратить на любовницу, или купить белый импорт и вместо романтического ужина рассказывать любовнице о своих телесных достоинствах.

Конечно серый импорт не продаётся в огромных красивых торговых залах (чтобы держать себестоимость ниже белого), и гарантия на него условная. Разница в цене на серьёзном оборудовании может достигать десяти тысяч гривен, которым можно найти более рациональное применение. Ваша интерпретация вменяемости - спорная.

  rjkz написав:
  Natt написав:, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.


Это о каком домике речь?

Зображення
100м от м. Академгородок

  Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.

можно понять когда в совке было массовое строительство с раздачей квартир бесплатно, дворы и парковки строились по принципу как повезёт (советские дворы - песочница, турник и наполовину закопанные покрышки). Но при цене 35-45к$ купить квартиру в доме без двора и парковки - странное решение. Полагаю продажи шли во время строительства и на бумаге всё было и дворы и парковки. Поскольку в договоре как правило только права на квартиру, то предъявить претензии к застройщику невозможно. А городские власти (которые согласовали проект) и не на такое глаза закрывали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:15

  investorkiev написав:
Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.

В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.

В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.

До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.

Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов.
Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:22

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:
Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.

В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.

В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.

До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.

Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов.
Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались

Це добре.
Врешті решт, публіка стане думати головою, а не сракою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Врешті решт, публіка стане думати головою, а не сракою.

не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:34

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:
Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.

В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.

В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.

До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.

Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов.
Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались


ТЦ строят активно, сам видел. Ну а то что выросла цена - так она везде выросла, все равно дешевле чем в Файна-тауне, у которого такая же концепция и аналогичная локация.

Подождем старта продаж 4 очереди и посмотрим на цены.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:56

А какая будет рентабельность аренды при курсе 100?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:53

  Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:


всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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