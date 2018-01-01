Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
vitaliian написав:А если человек "не купит по регулярной цене даже вещь, которая ему нужна" то это нецелевая аудитория. Их поведение я вообще не анализирую. Это туристы которые звонят и даже приезжают на просмотр, отвлекают глупыми вопросами или необоснованным недовольством, независимо от товара и уровня цен, но никогда не покупают.
ну насколько Я понял вы торгуете "восстановленными(ворованными)" ноутбуками с мусорок позиционируя их как нормальные, конечно вменяемый человек ЭТО не купит...
Можно купить серый импорт по цене 70-80% от белого, а разницу потратить на любовницу, или купить белый импорт и вместо романтического ужина рассказывать любовнице о своих телесных достоинствах.
Конечно серый импорт не продаётся в огромных красивых торговых залах (чтобы держать себестоимость ниже белого), и гарантия на него условная. Разница в цене на серьёзном оборудовании может достигать десяти тысяч гривен, которым можно найти более рациональное применение. Ваша интерпретация вменяемости - спорная.
rjkz написав:
Natt написав:, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Это о каком домике речь?
100м от м. Академгородок
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
можно понять когда в совке было массовое строительство с раздачей квартир бесплатно, дворы и парковки строились по принципу как повезёт (советские дворы - песочница, турник и наполовину закопанные покрышки). Но при цене 35-45к$ купить квартиру в доме без двора и парковки - странное решение. Полагаю продажи шли во время строительства и на бумаге всё было и дворы и парковки. Поскольку в договоре как правило только права на квартиру, то предъявить претензии к застройщику невозможно. А городские власти (которые согласовали проект) и не на такое глаза закрывали.
investorkiev написав: Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.
В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.
В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.
До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.
Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов. Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались
investorkiev написав: Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.
В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.
В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.
До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.
Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов. Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались
Це добре. Врешті решт, публіка стане думати головою, а не сракою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав: Посмотрите Мисто Квитив, такие же по красоте дворы, закрытая территория, 15 минут до метро, 10 минут машиной до Lavina mall.
В велосипедной досягаемости Unit city и другие офисы ИТшников.
В 2 минутах - парк Нивки и Сырецкий дендропарк. Экология изумительная.
До центра на авто/маршрутке 20-30 минут.
Планировки - отстой. Цену взвинтили за последние пол-года так, что котлован третьей стоил дороже второй очереди. Вместо ранее планируемого детсада будет скворечник на два парадных, ТЦ, похоже тоже выпал у них из планов. Думаю, когда освоят участок полностью, там не протолкнуться будет. Еще вторая очередь не заселена, а уже проблемы с парковкой начались
ТЦ строят активно, сам видел. Ну а то что выросла цена - так она везде выросла, все равно дешевле чем в Файна-тауне, у которого такая же концепция и аналогичная локация.
Подождем старта продаж 4 очереди и посмотрим на цены.
Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне? мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации? блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.