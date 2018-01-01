|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:49
kingkongovets написав: Прохожий написав:
не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет
, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10543
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 983 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:33
Прохожий написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет
, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
Сколько коновальца 26 можно вместить в видовую в скайлайне? Подозреваю, что, если считать в арендах, то выгодней будет мариноваться в уютных сталинках. При условии готовое/готовое.
Это сугубо про аренду, ведь скайлайн низкой базой никогда не отличался.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5512
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9287
|540932
|
|
|455
|179396
|
|
|31672
|45652
|
|