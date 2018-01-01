RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1401140214031404

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.8 5 31
Виросли більш як на 50%
0
0
Виросли на 26 - 50%
10%
3
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
10%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
19%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
14
Знизилися більш як на 50%
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:49

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:


всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?

есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10543
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:33

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:


всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?

есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)

Сколько коновальца 26 можно вместить в видовую в скайлайне? Подозреваю, что, если считать в арендах, то выгодней будет мариноваться в уютных сталинках. При условии готовое/готовое.

Это сугубо про аренду, ведь скайлайн низкой базой никогда не отличался.
hume
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 06:16

  Прохожий написав:есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)


есть реальный опыт, а шо касается блаблабла - так шо сказать то хотели, подчеркивая цену скайлайна по сравнению с соседними сталинками? о чем это говорит? очень хочу это наконец понять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 05.06.16
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1401140214031404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 927, 928, 929
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
9285 541430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 23:35
Gastarbaiter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179401
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 45686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.