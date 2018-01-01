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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:49
kingkongovets написав: Прохожий написав:
не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет
, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Пон 29 кві, 2019 22:33
Прохожий написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет
, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
Сколько коновальца 26 можно вместить в видовую в скайлайне? Подозреваю, что, если считать в арендах, то выгодней будет мариноваться в уютных сталинках. При условии готовое/готовое.
Это сугубо про аренду, ведь скайлайн низкой базой никогда не отличался.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 06:16
Прохожий написав:
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
есть реальный опыт, а шо касается блаблабла - так шо сказать то хотели, подчеркивая цену скайлайна по сравнению с соседними сталинками? о чем это говорит? очень хочу это наконец понять
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:50
kingkongovets написав: Прохожий написав:
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
есть реальный опыт, а шо касается блаблабла - так шо сказать то хотели, подчеркивая цену скайлайна по сравнению с соседними сталинками? о чем это говорит?
очень хочу это наконец понять
только о том что не только локация влияет на цену, новострой уделывает сталинки в одной локации на раз, еще и вид из квартиры влияет, и наконец "модные мопы"(с) тоже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:20
Прохожий написав:
только о том что не только
локация влияет на цену, новострой уделывает сталинки в одной локации на раз, еще и вид из квартиры влияет, и наконец "модные мопы"(с) тоже...
а я разве утверждал шо только
? или шо старое должно стоить дороже нового?
я говорил шо локация первична
при выборе и шо она важнее всего вами перечисленного, только и всего
и не надо приводить в пример цены кт - то шо большинство людей идиоты и их несложно ввести в заблуждение и продать пустую обертку доказывают недавние события
в цене очень большая доля субъективных факторов типа маркетинга, поэтому делать на нее упор имхо не стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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