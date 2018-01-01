Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне? мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации? блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ? с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне? мож ККЦ поможет обосновать?
всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации? блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?
есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ? с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26
Сколько коновальца 26 можно вместить в видовую в скайлайне? Подозреваю, что, если считать в арендах, то выгодней будет мариноваться в уютных сталинках. При условии готовое/готовое.
Это сугубо про аренду, ведь скайлайн низкой базой никогда не отличался.
Прохожий написав:только о том что не только локация влияет на цену, новострой уделывает сталинки в одной локации на раз, еще и вид из квартиры влияет, и наконец "модные мопы"(с) тоже...
а я разве утверждал шо только? или шо старое должно стоить дороже нового? я говорил шо локация первична при выборе и шо она важнее всего вами перечисленного, только и всего и не надо приводить в пример цены кт - то шо большинство людей идиоты и их несложно ввести в заблуждение и продать пустую обертку доказывают недавние события
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.
Це просто чудово! Дійсно, навіщо потрібна та придомова територія!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"...громада Берліна хоче націоналізувати житлові будинки, аби власники не підвищували орендну плату. Якщо активісти зберуть 190 тисяч підписів під петицією, то проблему з житлом буде визнано юридичним прецедентом у правах людини. Це дозволить провести референдум у 2020 році. Повідомляється, що 44% берлінців вважають націоналізацію житла розумною мірою, а не погоджуються з цим 39%". https://hmarochos.kiev.ua/2019/05/07/sk ... du-zhytla/ А як же недоторканість приватної власності ?? У німців щось сталося з мізками. Дається взнаки вплив московитського сталінізму-путінізму. Сподіваюся, в Україні до такої дурні не додумаються. Геть від совка !!! Ми - за американські цінності у сфері приватної власності, яку кожен громадянин може захищати зі зброєю.