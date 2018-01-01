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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1401140214031404

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 33
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
14
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:49

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:


всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?

есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:33

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:не подскажите почему м2 в уютной обжитой сталинке на Коновальца26 стоит гораздо дешевле чем в соседнем "скворечнике" Скайлайне?
мож ККЦ поможет обосновать? :mrgreen:


всегда интересовало почему вы с первым постоянно акцентируете, шо совкошлак дешевле элитного новостроя в одной и той же локации?
блин, ну я не менеджер из оп и не риэлтор, шоп радоваться сумме сделки, и как следствие - комиссионным или бонусам, как инвестора меня интересует рентабельность недвиги в аренде и тут у скайлайна против соседнего совкошлака шансов нет, шо вы этим сказать то хотите?

есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)

Сколько коновальца 26 можно вместить в видовую в скайлайне? Подозреваю, что, если считать в арендах, то выгодней будет мариноваться в уютных сталинках. При условии готовое/готовое.

Это сугубо про аренду, ведь скайлайн низкой базой никогда не отличался.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 06:16

  Прохожий написав:есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)


есть реальный опыт, а шо касается блаблабла - так шо сказать то хотели, подчеркивая цену скайлайна по сравнению с соседними сталинками? о чем это говорит? очень хочу это наконец понять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:50

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:есть реальные кейсы или только бла-бла-бла ?
с удовольствием послушаю конкретику СкайнлайнVSКоновальца26 8)


есть реальный опыт, а шо касается блаблабла - так шо сказать то хотели, подчеркивая цену скайлайна по сравнению с соседними сталинками? о чем это говорит? очень хочу это наконец понять

только о том что не только локация влияет на цену, новострой уделывает сталинки в одной локации на раз, еще и вид из квартиры влияет, и наконец "модные мопы"(с) тоже... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:20

  Прохожий написав:только о том что не только локация влияет на цену, новострой уделывает сталинки в одной локации на раз, еще и вид из квартиры влияет, и наконец "модные мопы"(с) тоже... 8)


а я разве утверждал шо только? или шо старое должно стоить дороже нового?
я говорил шо локация первична при выборе и шо она важнее всего вами перечисленного, только и всего
и не надо приводить в пример цены кт - то шо большинство людей идиоты и их несложно ввести в заблуждение и продать пустую обертку доказывают недавние события :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:43

  Natt написав:vitaliian, зато в очень пешей доступности от метро, аха)) Причем весь Ирпень паркует свои авто возле этого дома и в радиусе километра от него. Сам домик выглядит неплохо, но территории у него и правда нет от слова совсем.

Це просто чудово!
Дійсно, навіщо потрібна та придомова територія!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:33

"...громада Берліна хоче націоналізувати житлові будинки, аби власники не підвищували орендну плату. Якщо активісти зберуть 190 тисяч підписів під петицією, то проблему з житлом буде визнано юридичним прецедентом у правах людини. Це дозволить провести референдум у 2020 році. Повідомляється, що 44% берлінців вважають націоналізацію житла розумною мірою, а не погоджуються з цим 39%". https://hmarochos.kiev.ua/2019/05/07/sk ... du-zhytla/
А як же недоторканість приватної власності ?? У німців щось сталося з мізками. Дається взнаки вплив московитського сталінізму-путінізму. Сподіваюся, в Україні до такої дурні не додумаються. Геть від совка !!! Ми - за американські цінності у сфері приватної власності, яку кожен громадянин може захищати зі зброєю.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:11

  ihorkyiv написав:"...громада Берліна хоче націоналізувати житлові будинки, аби власники не підвищували орендну плату. Якщо активісти зберуть 190 тисяч підписів під петицією, то проблему з житлом буде визнано юридичним прецедентом у правах людини. Це дозволить провести референдум у 2020 році. Повідомляється, що 44% берлінців вважають націоналізацію житла розумною мірою, а не погоджуються з цим 39%". https://hmarochos.kiev.ua/2019/05/07/sk ... du-zhytla/
А як же недоторканість приватної власності ?? У німців щось сталося з мізками. Дається взнаки вплив московитського сталінізму-путінізму. Сподіваюся, в Україні до такої дурні не додумаються. Геть від совка !!! Ми - за американські цінності у сфері приватної власності, яку кожен громадянин може захищати зі зброєю.

У "них" нехило перегрели РН низкими учетными ставками.
Чудес не бывает. Упадут и прекратятся глупые разговоры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:28

  UA написав:
  ihorkyiv написав:"...громада Берліна хоче націоналізувати житлові будинки, аби власники не підвищували орендну плату. Якщо активісти зберуть 190 тисяч підписів під петицією, то проблему з житлом буде визнано юридичним прецедентом у правах людини. Це дозволить провести референдум у 2020 році. Повідомляється, що 44% берлінців вважають націоналізацію житла розумною мірою, а не погоджуються з цим 39%". https://hmarochos.kiev.ua/2019/05/07/sk ... du-zhytla/
А як же недоторканість приватної власності ?? У німців щось сталося з мізками. Дається взнаки вплив московитського сталінізму-путінізму. Сподіваюся, в Україні до такої дурні не додумаються. Геть від совка !!! Ми - за американські цінності у сфері приватної власності, яку кожен громадянин може захищати зі зброєю.

У "них" нехило перегрели РН низкими учетными ставками.
Чудес не бывает. Упадут и прекратятся глупые разговоры.


А у нас - «недогрет» высокими ставками? Готовимся к ТуЗеМун?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:03

  investorkiev написав:
А у нас - «недогрет» высокими ставками? Готовимся к ТуЗеМун?

У нас пофиг какая ставка. Мы над этими мелочными факторами.
Будет ли Зе президентом к концу 2020 года?
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