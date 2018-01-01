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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:33
UA написав: investorkiev написав:
А у нас - «недогрет» высокими ставками? Готовимся к ТуЗеМун?
У нас пофиг какая ставка. Мы над этими мелочными факторами.
Будет ли Зе президентом к концу 2020 года?
Тяжело сказать, как то он затихарился.
Но повлияют ли (досрочные) выборы на цены на КРЖН?
Я думаю что самое серьезное влияние будут иметь только два фактора - цены на рапс и нефть. Ну и еще учетная ставка ФРС, над которой мы быть не можем. Это если в перспективе 2-3 года.
Вообще удивительно - выборы преза в США могут повлиять на КРЖН намного сильнее, чем наши.
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 06:11
Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:09
asti написав:
Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Цель, срок, сумма
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:05
investorkiev написав: asti написав:
Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Цель, срок, сумма
Вложить деньги с максимальной выгодой и минимальной головной болью))
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:39
asti написав: investorkiev написав: asti написав:
Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Цель, срок, сумма
Вложить деньги с максимальной выгодой и минимальной головной болью))
Это ни о чем. Общие пожелания. Горизонт, цели и что во главе угла, доходность или риск.
Недвижимость под аренду это консервативная долгосрочная инвестиция. Ближе к личному ПФ. Спекуляции с недвигой, котлованы, игры в ОВГЗ (особенно гривневые) это казино и ловля рыбки в мутной воде.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:13
Реально, хочу купить однушку под аренду - уже месяц не могу найти обьект - шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы - так что и хотел бы вложиться в недвигу, да не могу))
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:32
asti написав:
шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы
Так было всегда.
Какие районы, состояние рассматриваете?
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48
asti написав:
Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Мне кажется, Вы пытаетесь вскочить в два уходящих поезда. Вся разница между ними, что идут с разных перронов и в разных направлениях.
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antey1969
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:04
Я больше склоняюсь к недвижимости - но не могу найти подходящие варианты! Может кто-нибудь брокера нормального посоветует?
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:05
Vlad442 написав: asti написав:
шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы
Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!
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asti
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