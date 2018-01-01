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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1402140314041405

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 33
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
14
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:33

  UA написав:
  investorkiev написав:
А у нас - «недогрет» высокими ставками? Готовимся к ТуЗеМун?

У нас пофиг какая ставка. Мы над этими мелочными факторами.
Будет ли Зе президентом к концу 2020 года?


Тяжело сказать, как то он затихарился.
Но повлияют ли (досрочные) выборы на цены на КРЖН?

Я думаю что самое серьезное влияние будут иметь только два фактора - цены на рапс и нефть. Ну и еще учетная ставка ФРС, над которой мы быть не можем. Это если в перспективе 2-3 года.

Вообще удивительно - выборы преза в США могут повлиять на КРЖН намного сильнее, чем наши.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:11

Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:09

  asti написав:Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...


Цель, срок, сумма
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:05

  investorkiev написав:
  asti написав:Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Цель, срок, сумма
Вложить деньги с максимальной выгодой и минимальной головной болью))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:39

  asti написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...
Цель, срок, сумма
Вложить деньги с максимальной выгодой и минимальной головной болью))

Это ни о чем. Общие пожелания. Горизонт, цели и что во главе угла, доходность или риск.
Недвижимость под аренду это консервативная долгосрочная инвестиция. Ближе к личному ПФ. Спекуляции с недвигой, котлованы, игры в ОВГЗ (особенно гривневые) это казино и ловля рыбки в мутной воде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:13

Реально, хочу купить однушку под аренду - уже месяц не могу найти обьект - шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы - так что и хотел бы вложиться в недвигу, да не могу))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  asti написав:шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы

Так было всегда.
Какие районы, состояние рассматриваете?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48

  asti написав:Так таки вкладываться в КРЖН или нет? Сейчас решаю: КРЖН или ОВГЗ...

Мне кажется, Вы пытаетесь вскочить в два уходящих поезда. Вся разница между ними, что идут с разных перронов и в разных направлениях.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:04

Я больше склоняюсь к недвижимости - но не могу найти подходящие варианты! Может кто-нибудь брокера нормального посоветует?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:05

  Vlad442 написав:
  asti написав:шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы
Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!
asti
 
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