|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:58
asti написав:
Я больше склоняюсь к недвижимости - но не могу найти подходящие варианты! Может кто-нибудь брокера нормального посоветует?
Не нужно вам лезть в арендный бизнес.
Когда залезете, вспомните этот совет
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4022
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:02
asti написав: Vlad442 написав: asti написав:
шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы
Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!
Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом?
На какую доходность расчитываете?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9606
|581374
|
Сер 08 тра, 2019 19:48
ced
|
|455
|179650
|
|
|31672
|48359
|
|