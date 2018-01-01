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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1403140414051406

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 33
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
14
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:58

  asti написав:Я больше склоняюсь к недвижимости - но не могу найти подходящие варианты! Может кто-нибудь брокера нормального посоветует?

Не нужно вам лезть в арендный бизнес.
Когда залезете, вспомните этот совет :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:02

  asti написав:
  Vlad442 написав:
  asti написав:шлака полно, а хорошие варианты ускользают буквально за часы
Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!


Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом?

На какую доходность расчитываете?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:10

Да я не столько ради доходности хочу в недвигу войти - хочется иметь какую-то реальную собственность, а не только депозиты и ОВГЗ, как сейчас)) Но в тоже время хочется, чтобы эта собственность была ликвидной и приносила какие-то деньги, а не просто стояла))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:13

  UA написав:
  asti написав:Я больше склоняюсь к недвижимости - но не могу найти подходящие варианты! Может кто-нибудь брокера нормального посоветует?
Не нужно вам лезть в арендный бизнес.
Когда залезете, вспомните этот совет :mrgreen:
Да я не особо, если честно хочу в него лезть, но выхода особо нет - случится очередной кризис и все мои деньги могут просто сгореть, как у многих моих родственников при совке. А квартира, пусть и подешевели, но останется))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:17

  investorkiev написав:Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом? На какую доходность расчитываете?
Смотрю в первую очередь совкошлак с ремонтом возле метро - эти квартиры наиболее ликвидны - новостройки гораздо дороже поэтому их хуже берут и кроме того не так много новостроек у метро есть - они в основном по окраинам))
asti
 
Повідомлень: 518
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Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:20

  asti написав:Да я не столько ради доходности хочу в недвигу войти - хочется иметь какую-то реальную собственность, а не только депозиты и ОВГЗ, как сейчас)) Но в тоже время хочется, чтобы эта собственность была ликвидной и приносила какие-то деньги, а не просто стояла))


Как вы тогда определяете - стОящий вариант или нет?

Вы сказали что все хорошие варианты разлетаются, а остальные стоят.

Можете привести пару примеров? С ценой?
investorkiev
 
Повідомлень: 186
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:06

Ну вот например, БПС-ка на Зои Гайдай с хорошим ремонтом, встроенным шкафом, кухней, бытовой - 6 этаж хозяйка просила сначала 40, ей давали 41, я предложил 42, она сказала - подумаю. Я перезвонил через день - я взяла задаток. А я бы дал и 43, но, может, кто-нибудь дал больше... Вот пример хорошего варианта))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:09

Как-то не хочется с порога цену на 5-ку сразу повышать)) У нас что, экономический бум наступил?!
asti
 
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  #<1 ... 1403140414051406
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