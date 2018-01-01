Не нужно вам лезть в арендный бизнес.
Когда залезете, вспомните этот совет
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:58
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:02
Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом?
На какую доходность расчитываете?
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:10
Да я не столько ради доходности хочу в недвигу войти - хочется иметь какую-то реальную собственность, а не только депозиты и ОВГЗ, как сейчас)) Но в тоже время хочется, чтобы эта собственность была ликвидной и приносила какие-то деньги, а не просто стояла))
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:13
Да я не особо, если честно хочу в него лезть, но выхода особо нет - случится очередной кризис и все мои деньги могут просто сгореть, как у многих моих родственников при совке. А квартира, пусть и подешевели, но останется))
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:17
Смотрю в первую очередь совкошлак с ремонтом возле метро - эти квартиры наиболее ликвидны - новостройки гораздо дороже поэтому их хуже берут и кроме того не так много новостроек у метро есть - они в основном по окраинам))
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:20
Как вы тогда определяете - стОящий вариант или нет?
Вы сказали что все хорошие варианты разлетаются, а остальные стоят.
Можете привести пару примеров? С ценой?
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:06
Ну вот например, БПС-ка на Зои Гайдай с хорошим ремонтом, встроенным шкафом, кухней, бытовой - 6 этаж хозяйка просила сначала 40, ей давали 41, я предложил 42, она сказала - подумаю. Я перезвонил через день - я взяла задаток. А я бы дал и 43, но, может, кто-нибудь дал больше... Вот пример хорошего варианта))
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:09
Как-то не хочется с порога цену на 5-ку сразу повышать)) У нас что, экономический бум наступил?!
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:19
Могу продать свою на Академгородке, ул. Олевская 7
Если интересует маякуйте, она сдаётся
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55
Олевская это ооочень дальний Академгородок! Если сдается, зачем продаете?
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