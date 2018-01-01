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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:56
У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:05
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:16
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Арендаторам, на самом деле, не нужно метро. Им нужно
а) Транспорт или пешая доступность к работе
б) Возможность снять рядом с родителями/старой квартирой/школой и прочие привязки.
Если я вижу спальный район и хорошую транспортную развязку в разные концы города или длинную линию маршрутки через весь город, я могу предположить, что там будет сдаваться не дешевле, чем у метро, а цена квартиры будет процентов на 20 меньше.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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