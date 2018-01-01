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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1404140514061407

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 33
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
14
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:56

У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:05

  asti написав:
зачем продаете?


Буду добавлять и залазить в бетон
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:16

  Жека79 написав:
  asti написав: Зачем продаете?
Буду добавлять и залазить в бетон
Отказываетесь от стабильного и постоянного дохода ради возможной прибыли через х лет?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  asti написав:У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))

Арендаторам, на самом деле, не нужно метро. Им нужно
а) Транспорт или пешая доступность к работе
б) Возможность снять рядом с родителями/старой квартирой/школой и прочие привязки.

Если я вижу спальный район и хорошую транспортную развязку в разные концы города или длинную линию маршрутки через весь город, я могу предположить, что там будет сдаваться не дешевле, чем у метро, а цена квартиры будет процентов на 20 меньше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Жека79 написав:она сдаётся

6500-7000?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:55

  Жека79 написав:
  asti написав:
  Vlad442 написав:Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!



Могу продать свою :) на Академгородке, ул. Олевская 7 :)
Если интересует маякуйте, она сдаётся


Пардон, это не Сосновый Бор случаем (или ошибаюсь?)?
И "возле метро" как к этому относится?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:22

  rjkz написав:
Пардон, это не Сосновый Бор случаем (или ошибаюсь?)?
И "возле метро" как к этому относится?


Нет, это не сосновый бор. А где было про ,,метро,,?? Было Академгородк, с ремонтом, и желательно мебелью. Все это есть. И кстати до метро пешком минут 20.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:28

  Vlad442 написав:
  asti написав:У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))

Арендаторам, на самом деле, не нужно метро. Им нужно
а) Транспорт или пешая доступность к работе
б) Возможность снять рядом с родителями/старой квартирой/школой и прочие привязки.

Если я вижу спальный район и хорошую транспортную развязку в разные концы города или длинную линию маршрутки через весь город, я могу предположить, что там будет сдаваться не дешевле, чем у метро, а цена квартиры будет процентов на 20 меньше.

Ікарус, який ти нудний, впертий і тупий.
Орендарі чітко говорять тобі: "Нам треба квартиру поблизу метро!"

А ти, як пересічний рил, пропонуєш їм квартиру на Троєщині. Тому що інших квартир в даний момент у тебе немає.

До речі, я з впертими і тупими рилами - не працюю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:33

  asti написав:
  investorkiev написав:Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом? На какую доходность расчитываете?
Смотрю в первую очередь совкошлак с ремонтом возле метро - эти квартиры наиболее ликвидны - новостройки гораздо дороже поэтому их хуже берут и кроме того не так много новостроек у метро есть - они в основном по окраинам))

На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:35

  UA написав:
  investorkiev написав:
А у нас - «недогрет» высокими ставками? Готовимся к ТуЗеМун?

У нас пофиг какая ставка. Мы над этими мелочными факторами.
Будет ли Зе президентом к концу 2020 года?

Цікаве питання.
Можливо, втече в Ростов. І там буде кино знімати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 1404140514061407
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