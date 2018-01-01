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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:56
У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:05
asti написав:
зачем продаете?
Буду добавлять и залазить в бетон
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:16
Жека79 написав: asti написав:
Зачем продаете?
Буду добавлять и залазить в бетон
Отказываетесь от стабильного и постоянного дохода ради возможной прибыли через х лет?!
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42
asti написав:
У меня, как и у большинства арендаторов нет авто, поэтому ориентируюсь на метро, как и они))
Арендаторам, на самом деле, не нужно метро. Им нужно
а) Транспорт или пешая доступность к работе
б) Возможность снять рядом с родителями/старой квартирой/школой и прочие привязки.
Если я вижу спальный район и хорошую транспортную развязку в разные концы города или длинную линию маршрутки через весь город, я могу предположить, что там будет сдаваться не дешевле, чем у метро, а цена квартиры будет процентов на 20 меньше.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:42
Жека79 написав:
она сдаётся
6500-7000?
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:55
Жека79 написав: asti написав: Vlad442 написав:
Так было всегда. Какие районы, состояние рассматриваете?
Оболонь, Академгородок, Левобережная, Теремки с ремонтом и желательно с мебелью. Всего-то!
Могу продать свою
на Академгородке, ул. Олевская 7
Если интересует маякуйте, она сдаётся
Пардон, это не Сосновый Бор случаем (или ошибаюсь?)?
И "возле метро" как к этому относится?
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rjkz
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2
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:22
rjkz написав:
Пардон, это не Сосновый Бор случаем (или ошибаюсь?)?
И "возле метро" как к этому относится?
Нет, это не сосновый бор. А где было про ,,метро,,?? Было Академгородк, с ремонтом, и желательно мебелью. Все это есть. И кстати до метро пешком минут 20.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:33
asti написав: investorkiev написав:
Какой бюджет?
Смотрите совкошлак или новостройки с ремонтом? На какую доходность расчитываете?
Смотрю в первую очередь совкошлак с ремонтом возле метро - эти квартиры наиболее ликвидны - новостройки гораздо дороже поэтому их хуже берут и кроме того не так много новостроек у метро есть - они в основном по окраинам))
На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:47
Frant написав:
На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Выросшее время экспозиции беспокоит.
ПС. Покупать БПС на массиве, по 40-45куе это для гурманов
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UA
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1
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:12
UA написав: Frant написав:
На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Покупать БПС на массиве, по 40-45куе это для гурманов
И тем не менее именно такие варианты быстрее всего уходят!
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asti
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