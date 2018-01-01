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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1405140614071408

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:26

  asti написав:
  UA написав:
  Frant написав:На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Покупать БПС на массиве, по 40-45куе это для гурманов :mrgreen:
И тем не менее именно такие варианты быстрее всего уходят!

Народ желает бизнес под ключ.
Ни тебе переживаний достроят ли и когда?
Ни эпопеи с ремонтами.
Следствие низких депозитных ставок.
Про перегрев рынка аренды традиционно не думают. Как не думали, во время всеобщего депозитного помешательства в 2011-2013 годах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Даже если перегрев и будет - возле метро всегда будет спрос - поставь цену чуть ниже и сразу заберут)) Кроме того недвига возле метро дорожает понемногу. Изменить ситуацию сможет только серьезный девал. Но будет ли он и когда?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:45

Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.
asti
 
Повідомлень: 530
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Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:51

  asti написав:Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.


Другого нет, поэтому все и лезут копытами в бетон.

Другой вопрос - доходность. Она падает, а значит нужно расширять горизонты и смотреть за границу.

Общее правило - чем дальше от Неньки закопаете деньги - тем целее будут. Идеально - другой континент.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:14

Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46

  asti написав:Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))



К сожалению да.

Тогда остается только цоколь в Буче или хрущь возле метро.
investorkiev
 
Повідомлень: 192
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:04

  investorkiev написав:
  asti написав:Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))
Тогда остается только цоколь в Буче или хрущь возле метро.
БПС-ка на Оболони!
asti
 
Повідомлень: 530
З нами з: 24.11.12
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  #<1 ... 1405140614071408
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