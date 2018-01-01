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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:26
asti написав: UA написав: Frant написав:
На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.
Покупать БПС на массиве, по 40-45куе это для гурманов
И тем не менее именно такие варианты быстрее всего уходят!
Народ желает бизнес под ключ.
Ни тебе переживаний достроят ли и когда?
Ни эпопеи с ремонтами.
Следствие низких депозитных ставок.
Про перегрев рынка аренды традиционно не думают. Как не думали, во время всеобщего депозитного помешательства в 2011-2013 годах.
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UA
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:29
Даже если перегрев и будет - возле метро всегда будет спрос - поставь цену чуть ниже и сразу заберут)) Кроме того недвига возле метро дорожает понемногу. Изменить ситуацию сможет только серьезный девал. Но будет ли он и когда?
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:45
Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:51
asti написав:
Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.
Другого нет, поэтому все и лезут копытами в бетон.
Другой вопрос - доходность. Она падает, а значит нужно расширять горизонты и смотреть за границу.
Общее правило - чем дальше от Неньки закопаете деньги - тем целее будут. Идеально - другой континент.
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:14
Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46
asti написав:
Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))
К сожалению да.
Тогда остается только цоколь в Буче или хрущь возле метро.
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:04
investorkiev написав: asti написав:
Согласен, но это на порядок сложнее. Чего стоит только деньги туда перевести и доказать их происхождение))
Тогда остается только цоколь в Буче или хрущь возле метро.
БПС-ка на Оболони!
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 14:51
Тоді вже краще Таіланд - то справжній рай!
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 15:00
Любителям турецкой недвиги рекомендую посмотреть на их курс. Там давальвация не хуже нашей.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:16
zzzzzz написав:
Любителям турецкой недвиги рекомендую посмотреть на их курс. Там давальвация не хуже нашей.
.... так п. Акурт каже, що це, навіть, чудово!
- ось його слова:
Той, хто розбирається у фінансах та економіці скаже, що знецінення валюти країни - то погано.
Не будемо сперечатися.
Але для тих, хто приїздить в Туреччину на відпочинок - то є просто подарунок.
Щастя подвійне:
- це призводить до того, що все на курорті стає дешевшим і продається просто даром.
Наприклад, в ці дні можна з ніг до голови одягнутися в фірмовому магазині фірми Colin's: футболки - від 14 лір (56 гривень), джинси та шведки - від 25 лір (100 гривень).
- це повинно привести - я сподіваюсь - для зниження цін для відпочинку украінців на узбережжі Азовського моря - наприклад, на Арабатській стрілці або у Бердянську, та на узбережжі Чорного моря, в районі Одеси, де минулого року цініи перевищували ціни в КримуКупуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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