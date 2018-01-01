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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 тра, 2019 21:58
Vlad442 написав:
Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?
За границей покупать квартиру - моветон.
Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.
Жаль что у нас такого нет.
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 22:43
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?
За границей покупать квартиру - моветон.
Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.
Жаль что у нас такого нет.
В теории хорошо, но я предпочитаю держать свои деньги поближе. В 2008 вдруг оказалось, что эти фонды инвестировали не в реальную недвижимость, а в деривиативы от деривиативов на пулы банковских кредитов.
Даже Голливуд снял фильм про эти события The Big Short.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 тра, 2019 22:58
Влад, не, REIT инвестируют только в живую недвижимость, при чем определенного профиля (торговая, офисная, жилая), это прописано в их правилах, а в странах первого мира с этим строго.
Поэтому их и выделяют в отдельный вид фондов.
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investorkiev
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