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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1406140714081409

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:58

  Vlad442 написав:Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?



За границей покупать квартиру - моветон.

Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.

Жаль что у нас такого нет.
investorkiev
 
Повідомлень: 198
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:43

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?



За границей покупать квартиру - моветон.

Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.

Жаль что у нас такого нет.

В теории хорошо, но я предпочитаю держать свои деньги поближе. В 2008 вдруг оказалось, что эти фонды инвестировали не в реальную недвижимость, а в деривиативы от деривиативов на пулы банковских кредитов.

Даже Голливуд снял фильм про эти события The Big Short.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Влад, не, REIT инвестируют только в живую недвижимость, при чем определенного профиля (торговая, офисная, жилая), это прописано в их правилах, а в странах первого мира с этим строго.

Поэтому их и выделяют в отдельный вид фондов.
investorkiev
 
Повідомлень: 198
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 1406140714081409
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