Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14

asti написав: Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность. Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет,Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.

Вы ошибаетесь, то что это было раньше - это не значит что так будет всегда.По моим наблюдениям в горизонте 25 лет, идет падения уровня обеспечения от аренды.На мой взгляд, тот уровень жизни, который обеспечивал объект в середине 90-х, сейчас это примерно 1,5 таких объекта. Учитывая вывалившееся предложение, не удивлюсь, если очень быстро мы дойдем до коэффициента 2+. Конкуренция будет увеличиваться, а с ней и требования к качеству объектов и цене. В результате шлак будет болтаться внизу ценовой шкалы, а новострои иметь офигезные амортизационные нагрузки. При этом очень быстро новострои будут становиться НЕновостроями и начинать бодаться со шлаком ценой, но иметь более высокий уровень комфорта, как в свое время хрущи уступили место панелькам в комфорте, а сейчас и то и другое - шлак, примерно равный в цене по локациям.Новые новострои очень быстро начнут вытеснять не новые. Недавно проезжал ПОХ - вы посмотрите насколько УСТАРЕВШИМИ кажутся дома 00-х!!! на фоне последних новостроев. Так на секундочку, в то время вбухивали такое бабло в начинку, что сегодня за эти бабки можно несколько таких квартир купить. Все устарело - фасады, интерьеры, мопы.У меня одни клиенты были когда-то с кучей квартир, у них было правило - не владеть одним объектом более 7 лет. Проинвестировали - ремонт-аренда-продажа-цикл. Вы готовы так активно двигать? А теперь представьте, в нынешних реалиях, какова вероятность неудачно влошиться? Одно дело когда у тебя несколько объектов и с одним происходит неприятность. Это очень неприятно. А если продаешь единственный и попадаешь? И больше ничего нет. Это уже совсем другая жизнь начинается, не очень веселая.Поэтому арендный "бизнес" он не такой уж беззаботный как Вам кажется. А сейчас очень много таких как Вы. решивших что "все просто". Не разочаруйтесь, а для этого не ожидайте многого.