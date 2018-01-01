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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1407140814091410>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:58

  Vlad442 написав:Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?



За границей покупать квартиру - моветон.

Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.

Жаль что у нас такого нет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:43

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?



За границей покупать квартиру - моветон.

Нужно инвестировать в REIT - фонд недвижимости, который собирает деньги с физиков, понапокупает ТРЦ, апартаменты и т.д и сам управляет этим.

Жаль что у нас такого нет.

В теории хорошо, но я предпочитаю держать свои деньги поближе. В 2008 вдруг оказалось, что эти фонды инвестировали не в реальную недвижимость, а в деривиативы от деривиативов на пулы банковских кредитов.

Даже Голливуд снял фильм про эти события The Big Short.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Влад, не, REIT инвестируют только в живую недвижимость, при чем определенного профиля (торговая, офисная, жилая), это прописано в их правилах, а в странах первого мира с этим строго.

Поэтому их и выделяют в отдельный вид фондов.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:49

  UA написав:
  Frant написав:На вторинці зараз немає нічого цікавого. Все дешеве і ліквідне повигрібали в 2017-2018. Зараз щось пристойне , з таким сяким ремонтом на вторинці, біля метро - коштує 40000-45000 Дол. Зазвичай панельки.

Выросшее время экспозиции беспокоит.
ПС. Покупать БПС на массиве, по 40-45куе это для гурманов :mrgreen:


на сколько выросло время экспозиции по Вашим оценкам?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:51

  asti написав:Даже если перегрев и будет - возле метро всегда будет спрос - поставь цену чуть ниже и сразу заберут)) Кроме того недвига возле метро дорожает понемногу. Изменить ситуацию сможет только серьезный девал. Но будет ли он и когда?


Это называется ДЕМПИНГ.
Сегодня вы поставили цену чуть ниже, потом ваш конкурент, потом другой.
Как результат - обвал рынка.
Потом падение цен на бетон.
Потом "И нафига я купил этот неликвид?"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сегодня звонил в ОП Варшавского 8 очередь (сдача через 3 года!! )- свободных однушек нет, по 35 метров.

Такой вот «спад продаж»
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14

  asti написав:Я уже писал, что Недвига это стабильность - чтобы не происходило - кратные девалы или некратные квартира у вас всегда будет, а сдача её в аренду ВСЕГДА будет обеспечивать вам минимально комфортный уровень жизни! Приведите мне пример другого такого актива в Украине обеспечивающего такую же надёжность.


Вы ошибаетесь, то что это было раньше - это не значит что так будет всегда.
По моим наблюдениям в горизонте 25 лет, идет падения уровня обеспечения от аренды.
На мой взгляд, тот уровень жизни, который обеспечивал объект в середине 90-х, сейчас это примерно 1,5 таких объекта. Учитывая вывалившееся предложение, не удивлюсь, если очень быстро мы дойдем до коэффициента 2+. Конкуренция будет увеличиваться, а с ней и требования к качеству объектов и цене. В результате шлак будет болтаться внизу ценовой шкалы, а новострои иметь офигезные амортизационные нагрузки. При этом очень быстро новострои будут становиться НЕновостроями и начинать бодаться со шлаком ценой, но иметь более высокий уровень комфорта, как в свое время хрущи уступили место панелькам в комфорте, а сейчас и то и другое - шлак, примерно равный в цене по локациям.
Новые новострои очень быстро начнут вытеснять не новые. Недавно проезжал ПОХ - вы посмотрите насколько УСТАРЕВШИМИ кажутся дома 00-х!!! на фоне последних новостроев. Так на секундочку, в то время вбухивали такое бабло в начинку, что сегодня за эти бабки можно несколько таких квартир купить. Все устарело - фасады, интерьеры, мопы.
У меня одни клиенты были когда-то с кучей квартир, у них было правило - не владеть одним объектом более 7 лет. Проинвестировали - ремонт-аренда-продажа-цикл. Вы готовы так активно двигать? А теперь представьте, в нынешних реалиях, какова вероятность неудачно влошиться? Одно дело когда у тебя несколько объектов и с одним происходит неприятность. Это очень неприятно. А если продаешь единственный и попадаешь? И больше ничего нет. Это уже совсем другая жизнь начинается, не очень веселая.
Поэтому арендный "бизнес" он не такой уж беззаботный как Вам кажется. А сейчас очень много таких как Вы. решивших что "все просто". Не разочаруйтесь, а для этого не ожидайте многого.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:20

  zzzzzz написав:Любителям турецкой недвиги рекомендую посмотреть на их курс. Там давальвация не хуже нашей.


Там вообще все очень стремно в последнее время.
Я туда даже туристом не хочу летать.
Пару лет назад стоял выбор Турция или Болгария (по причине маленьких детей). Я как одним местом чувствовал - что-то назревает. Поехали в Болгарию. И в это время в Турции этот "переворот". А сейчас там все катится по пути,в конце которого, иранская модель государства или бойня.
Вот и думайте насколько интересна там недвига.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:20

А чего мне разочаровываться? У моей мамы уже почти год лежит дома 40к баксов - купила летом на гривну, хотела сдать на пике, пика не дождалась, ждёт следующего. Так вот, уже 9 месяцев эти Деньги не приносят ей НИКАКОГО дохода! Так почему бы ей не купить квартиру и сдать её пусть даже по самой демпинговой цене, а?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Это называется ДЕМПИНГ.
Сегодня вы поставили цену чуть ниже, потом ваш конкурент, потом другой.
Как результат - обвал рынка.
Потом падение цен на бетон.
Потом "И нафига я купил этот неликвид?"

Во время обвала есть варианты, которые обваливаются больше, есть, которые меньше.
Больше всего при обвале страдает неликвид, которого много.
Vlad442
 
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