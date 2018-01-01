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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:24
rjkz написав:
на сколько выросло время экспозиции по Вашим оценкам?
Если говорить про более массовый сегмент, но в центральной-прицентральной локации - вместо 3-5 дней, стало 10-15 дней.
В моих локациях сдать можно и за день - два дня.
Но! Вызывающий симпатию и доверие арендатор хочет дисконт 10-20%
Очень много кандидатов приходит на просмотры в надежде на хороший торг.
Их позиция- поселится на ПОХе это всегда успеем, попробуем в более интересном месте.
Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26
Vlad442 написав:
Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?
Для того, чтобы иметь доходную недвигу, надо некоторое время пожить в этой стране. Не как турист. Вникнуть в местные особенности. Есть риск, что потом возвращаться не захочется. Причем это не только Украины касается, но и намного более развитых стран.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:27
rjkz написав:
По моим наблюдениям в горизонте 25 лет, идет падения уровня обеспечения от аренды.
На мой взгляд, тот уровень жизни, который обеспечивал объект в середине 90-х, сейчас это примерно 1,5 таких объекта. Учитывая вывалившееся предложение, не удивлюсь, если очень быстро мы дойдем до коэффициента 2+. Конкуренция будет увеличиваться, а с ней и требования к качеству объектов и цене.
Может у вас с годами растет уровень жизни и запросы? Теперь деньги, который приносит хрущь уже не кажутся такими большими, как раньше - в начале трудовой карьеры.
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