Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:55

Да, согласен - раньше аренда отдельной однухи была роскошью, сейчас - норма для молодой семьи. И это отлично!



Это может расстраивать только владельца 1-2 хрущей, который думал что на этих хрущах вьедет в персональный рай.



Чем доступнее аренда, тем больше будут арендовать, тем ликвиднее рынок.



Меня, как инвестора интересует лишь доходность.



Если в 2008 году единичка на Венике в панельке стоила 100куе и приносила 650$/мес, а сейчас две единички на ПОХе мне обошлись в 60куе и приносят по 350$ каждая, то получается что сейчас намного более выгодно вкладываться в квартиры под аренду, не смотря на то, что каждая отдельная квартира и подешевела в аренде.