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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1408140914101411>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:24

  rjkz написав:на сколько выросло время экспозиции по Вашим оценкам?

Если говорить про более массовый сегмент, но в центральной-прицентральной локации - вместо 3-5 дней, стало 10-15 дней.

В моих локациях сдать можно и за день - два дня.
Но! Вызывающий симпатию и доверие арендатор хочет дисконт 10-20% :D
Очень много кандидатов приходит на просмотры в надежде на хороший торг.
Их позиция- поселится на ПОХе это всегда успеем, попробуем в более интересном месте.

Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26

  Vlad442 написав:Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?


Для того, чтобы иметь доходную недвигу, надо некоторое время пожить в этой стране. Не как турист. Вникнуть в местные особенности. Есть риск, что потом возвращаться не захочется. Причем это не только Украины касается, но и намного более развитых стран.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:По моим наблюдениям в горизонте 25 лет, идет падения уровня обеспечения от аренды.
На мой взгляд, тот уровень жизни, который обеспечивал объект в середине 90-х, сейчас это примерно 1,5 таких объекта. Учитывая вывалившееся предложение, не удивлюсь, если очень быстро мы дойдем до коэффициента 2+. Конкуренция будет увеличиваться, а с ней и требования к качеству объектов и цене.

Может у вас с годами растет уровень жизни и запросы? Теперь деньги, который приносит хрущь уже не кажутся такими большими, как раньше - в начале трудовой карьеры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:31

  investorkiev написав:Сегодня звонил в ОП Варшавского 8 очередь (сдача через 3 года!! )- свободных однушек нет, по 35 метров.

Такой вот «спад продаж»


В перспективе нескольких лет, эта локация имеет хороший потенциал.
Естественно, это связано со строительством метро, Ретровиля и качественного изменения жилья за счет увеличения доли новостроев.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:34

  asti написав:А чего мне разочаровываться? У моей мамы уже почти год лежит дома 40к баксов - купила летом на гривну, хотела сдать на пике, пика не дождалась, ждёт следующего. Так вот, уже 9 месяцев эти Деньги не приносят ей НИКАКОГО дохода! Так почему бы ей не купить квартиру и сдать её пусть даже по самой демпинговой цене, а?


То есть, вриант покупки за 40 куе и падения баксовой стоимости объекта Вы не рассматриваете? А зря. Многие на этом неплохо полиняли.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:40

  rjkz написав:
  asti написав:А чего мне разочаровываться? У моей мамы уже почти год лежит дома 40к баксов - купила летом на гривну, хотела сдать на пике, пика не дождалась, ждёт следующего. Так вот, уже 9 месяцев эти Деньги не приносят ей НИКАКОГО дохода! Так почему бы ей не купить квартиру и сдать её пусть даже по самой демпинговой цене, а?


То есть, вриант покупки за 40 куе и падения баксовой стоимости объекта Вы не рассматриваете? А зря. Многие на этом неплохо полиняли.


Причому - двічі!

Після 2008 року і після 2013 року.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 тра, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:40

  UA написав:
  rjkz написав:на сколько выросло время экспозиции по Вашим оценкам?

Если говорить про более массовый сегмент, но в центральной-прицентральной локации - вместо 3-5 дней, стало 10-15 дней.

В моих локациях сдать можно и за день - два дня.
Но! Вызывающий симпатию и доверие арендатор хочет дисконт 10-20% :D
Очень много кандидатов приходит на просмотры в надежде на хороший торг.
Их позиция- поселится на ПОХе это всегда успеем, попробуем в более интересном месте.

Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели :mrgreen:


О, у меня такой был. Пришли подчиненные снимать шефу хату, все подошло, дают задаток, но, говорят, он через 2 недели приедет и заключите договор. И я тупанул.
С одной стороны, потенциально арендатор понравился и несезон был, но с другой, и им все равно было и оно оправдано - надо было настоять на заключении договора датой задатка. По крайней мере - опыт на будущее.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:48

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:По моим наблюдениям в горизонте 25 лет, идет падения уровня обеспечения от аренды.
На мой взгляд, тот уровень жизни, который обеспечивал объект в середине 90-х, сейчас это примерно 1,5 таких объекта. Учитывая вывалившееся предложение, не удивлюсь, если очень быстро мы дойдем до коэффициента 2+. Конкуренция будет увеличиваться, а с ней и требования к качеству объектов и цене.

Может у вас с годами растет уровень жизни и запросы? Теперь деньги, который приносит хрущь уже не кажутся такими большими, как раньше - в начале трудовой карьеры.


Нет, я так долго не сдаю :oops:
Я наблюдаю тех, кто сдавал еще в начале 90-х,в конце 90-х ну и так далее.
То что на доход с убитой 2к на Татарке семья из 3-х (впоследствии 4-х) человек могла спокойно жить не работая в 90-е, то сейчас на это не сильно разгонишься и убитой уже не сильно сдашь.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Да, согласен - раньше аренда отдельной однухи была роскошью, сейчас - норма для молодой семьи. И это отлично!

Это может расстраивать только владельца 1-2 хрущей, который думал что на этих хрущах вьедет в персональный рай.

Чем доступнее аренда, тем больше будут арендовать, тем ликвиднее рынок.

Меня, как инвестора интересует лишь доходность.

Если в 2008 году единичка на Венике в панельке стоила 100куе и приносила 650$/мес, а сейчас две единички на ПОХе мне обошлись в 60куе и приносят по 350$ каждая, то получается что сейчас намного более выгодно вкладываться в квартиры под аренду, не смотря на то, что каждая отдельная квартира и подешевела в аренде.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:05

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:на сколько выросло время экспозиции по Вашим оценкам?

Если говорить про более массовый сегмент, но в центральной-прицентральной локации - вместо 3-5 дней, стало 10-15 дней.

В моих локациях сдать можно и за день - два дня.
Но! Вызывающий симпатию и доверие арендатор хочет дисконт 10-20% :D
Очень много кандидатов приходит на просмотры в надежде на хороший торг.
Их позиция- поселится на ПОХе это всегда успеем, попробуем в более интересном месте.

Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели :mrgreen:


О, у меня такой был. Пришли подчиненные снимать шефу хату, все подошло, дают задаток, но, говорят, он через 2 недели приедет и заключите договор. И я тупанул.
С одной стороны, потенциально арендатор понравился и несезон был, но с другой, и им все равно было и оно оправдано - надо было настоять на заключении договора датой задатка. По крайней мере - опыт на будущее.

В таких випадках за простой, до вселення, орендар платить 1/2 оренди.
Тобто фактично орендар бронює квартиру, яка йому потрібна.
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