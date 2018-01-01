Vlad442 написав:

Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?