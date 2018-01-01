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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:11
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:27
rjkz написав: asti написав:
А чего мне разочаровываться? У моей мамы уже почти год лежит дома 40к баксов - купила летом на гривну, хотела сдать на пике, пика не дождалась, ждёт следующего. Так вот, уже 9 месяцев эти Деньги не приносят ей НИКАКОГО дохода! Так почему бы ей не купить квартиру и сдать её пусть даже по самой демпинговой цене, а?
То есть, вриант покупки за 40 куе и падения баксовой стоимости объекта Вы не рассматриваете? А зря. Многие на этом неплохо полиняли.
Ну и что? Какая разница? У меня знакомые уже 15(!) лет сдают трешку на Левобережной - их абсолютно не волнует, что их квартира в 8году стоила 160тыс а сейчас 50 - они сдавали ее тогда за 5000, а сейчас сдают за 12000 - это все что их интересует - как в 8 году им хватало 5, так и сейчас им вполне хватает 12. Точка))
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:29
Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет!
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:35
asti написав: rjkz написав: asti написав:
А чего мне разочаровываться? У моей мамы уже почти год лежит дома 40к баксов - купила летом на гривну, хотела сдать на пике, пика не дождалась, ждёт следующего. Так вот, уже 9 месяцев эти Деньги не приносят ей НИКАКОГО дохода! Так почему бы ей не купить квартиру и сдать её пусть даже по самой демпинговой цене, а?
То есть, вриант покупки за 40 куе и падения баксовой стоимости объекта Вы не рассматриваете? А зря. Многие на этом неплохо полиняли.
Ну и что? Какая разница? У меня знакомые уже 15(!) лет сдают трешку на Левобережной - их абсолютно не волнует, что их квартира в 8году стоила 160тыс а сейчас 50 - они сдавали ее тогда за 5000, а сейчас сдают за 12000 - это все что их интересует - как в 8 году им хватало 5, так и сейчас им вполне хватает 12. Точка))
Спорить с такими инвесторами-спекулянтами вообще бесполезно.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:20
rjkz написав: Vlad442 написав:
Как человек, который имеет опыт удаленного администрирования недвиги, могу сказать, что недвижимость в другой стране это не вариант. В другом городе это не сложней, чем в дальнем районе своего города. В другой стране я бы не рискнул. Помимо того, что там недвижимость дороже, а рентабельность ниже, так еще и управляющая компания впарит неликвид и потом заберет все сливки с аренды. Разбираться же самому в тонкостях и набивать с нуля шишки это убытки. Или большие убытки.
Что вы будете делать со сквоттерами или неплательщиками в Германии, Турции или Испании? Найти местных титушек и выселить силой, или судиться?
Для того, чтобы иметь доходную недвигу, надо некоторое время пожить в этой стране. Не как турист. Вникнуть в местные особенности. Есть риск, что потом возвращаться не захочется. Причем это не только Украины касается, но и намного более развитых стран.
... а на сусідній гілочці....
СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТОГО, КТО КУПИЛ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Среда, 8 мая года 2019.
Курс гривна-доллар - 26,40 гривны за доллар.
Курс лира-доллар - 6,20 лиры за доллар.
Курс гривна - лира: 26,40/6,20=4,26
Тогда:
- 1 литр молока - 2,75 лиры или 11,72 гривны
- 1 кг курицы (тушка) - 10 лир или 42,60 гривны
- 1 батон белого хлеба - 1 лира или 4,26 гривны
- 1 литр бензина А95 Премиум 7,20 лиры или 30,67 гривны за литр.
Красота! Одно плохо:
Упаковка пива 4 банки - 32,5 лиры или 138 гривен (за 4 банки).
Вот это реально плохо: 1 банка пива - 34 гривны.
Но все равно пришлось купить мне упаковку... Скоко той жизни... Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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