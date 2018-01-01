Світова криза у вас в голові вже 11 років)))
З тих пір житло двічі дешевшало і раз дорожчало)))
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:01
Світова криза у вас в голові вже 11 років)))
З тих пір житло двічі дешевшало і раз дорожчало)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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