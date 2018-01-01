Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:12

UA написав: Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели

Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.