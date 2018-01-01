Світова криза у вас в голові вже 11 років)))
З тих пір житло двічі дешевшало і раз дорожчало)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:01
Світова криза у вас в голові вже 11 років)))
З тих пір житло двічі дешевшало і раз дорожчало)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:09
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:33
А может появятся когда цена подорожает. Зачем продавать дешевле.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41
А вы не думаете, что в след. кризис, если он таки случится, недвижимость подорожает! Вспомните 11.09.01, когда упали Близнецы и бакс оказался под угрозой - так вот квартиры тогда за неделю подскочили в цене на 20%
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:47
На Оболони сошлись несколько важных факторов для аренды: Метро - 15 мин. и ты на Крещатике! Днепр, Дрим-таун, набережная... Район хорошо обжит, грамотно застроен. Дома там стандартых метражей и планировок - все они стоят +- одинаково и потому ликвидны. Вы больше нигде не продадите квартиру по адекватной цене за один день. В качестве информации: я продавал свою новостройку на Борщаге почти три года!
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