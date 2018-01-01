Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели
Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.
Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.
А вы не думаете, что в след. кризис, если он таки случится, недвижимость подорожает! Вспомните 11.09.01, когда упали Близнецы и бакс оказался под угрозой - так вот квартиры тогда за неделю подскочили в цене на 20%
asti написав:Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет!
Оболонь по цене это почти Печерск А по спросу со стороны покупателей Оболонь легко уделает Печерск Но сдается в аренду Печерск, дороже и быстрее Оболони
На Оболони сошлись несколько важных факторов для аренды: Метро - 15 мин. и ты на Крещатике! Днепр, Дрим-таун, набережная... Район хорошо обжит, грамотно застроен. Дома там стандартых метражей и планировок - все они стоят +- одинаково и потому ликвидны. Вы больше нигде не продадите квартиру по адекватной цене за один день. В качестве информации: я продавал свою новостройку на Борщаге почти три года!
В окремих абзацах стаття просто смішна: "Киевские рантье готовятся переписывать ценники. В мае многие собственники квартир начали требовать от арендаторов большей платы за ту же жилплощадь, ссылаясь на подорожание услуг ЖКХ". ))) https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... n_get_more
Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.
з такими темпами росту Польска економiя через 10..20 рокiв дожене нiмецьку, вiдповiдно цiна нерухомiсть, особливо захiд Польщi, Труймясто, Варшава та Кракiв
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
asti написав:Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет!
Оболонь по цене это почти Печерск А по спросу со стороны покупателей Оболонь легко уделает Печерск Но сдается в аренду Печерск, дороже и быстрее Оболони
На Оболони сошлись несколько важных факторов для аренды: Метро - 15 мин. и ты на Крещатике! Днепр, Дрим-таун, набережная... Район хорошо обжит, грамотно застроен. Дома там стандартых метражей и планировок - все они стоят +- одинаково и потому ликвидны. Вы больше нигде не продадите квартиру по адекватной цене за один день. В качестве информации: я продавал свою новостройку на Борщаге почти три года!
хм, я ще не бачив людину, що родилася та жила на Борщазi та давала добрий вiдгук про неi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели
Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.
В том сегменте где я иду на подобные уступки, перескакивать ради экономии не станут. Если конечно уровень комфорта проживания соответствует ожиданиям арендатора. Моя выгода: - договор на срок от года и более в фиксацией в долларе США - залог в размере двух аренд - штрафные санкции за досрочное прекращение действия договора минимум одна арендная плата - не стоит вопрос про отмывания квартиры уксусом (более подробная информация у Трайбеки)
ПС. Когда за неделю просмотров: или желающие снять на 10-20% ниже заявленной цены, или хачики... классические донбасята, то как то вдруг! соглашаешься подождать две недельки ПС2. Если клиент ведет себя как приличный человек, свою жабу убираю подальше. Так выгоднее.