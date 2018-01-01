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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1409141014111412

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:01

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:я би дивився на Польщу

Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.

Світова криза у вас в голові вже 11 років)))
З тих пір житло двічі дешевшало і раз дорожчало)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:09

  asti написав:Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет! ;)

Оболонь по цене это почти Печерск
А по спросу со стороны покупателей Оболонь легко уделает Печерск
Но сдается в аренду Печерск, дороже и быстрее Оболони :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели

Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:33

  rjkz написав:
  investorkiev написав:Сегодня звонил в ОП Варшавского 8 очередь (сдача через 3 года!! )- свободных однушек нет, по 35 метров.

Такой вот «спад продаж»


В перспективе нескольких лет, эта локация имеет хороший потенциал.
Естественно, это связано со строительством метро, Ретровиля и качественного изменения жилья за счет увеличения доли новостроев.

А может появятся когда цена подорожает. Зачем продавать дешевле.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:я би дивився на Польщу

Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.
А вы не думаете, что в след. кризис, если он таки случится, недвижимость подорожает! Вспомните 11.09.01, когда упали Близнецы и бакс оказался под угрозой - так вот квартиры тогда за неделю подскочили в цене на 20%
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:47

  UA написав:
  asti написав:Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет! ;)

Оболонь по цене это почти Печерск
А по спросу со стороны покупателей Оболонь легко уделает Печерск
Но сдается в аренду Печерск, дороже и быстрее Оболони :mrgreen:

На Оболони сошлись несколько важных факторов для аренды: Метро - 15 мин. и ты на Крещатике! Днепр, Дрим-таун, набережная... Район хорошо обжит, грамотно застроен. Дома там стандартых метражей и планировок - все они стоят +- одинаково и потому ликвидны. Вы больше нигде не продадите квартиру по адекватной цене за один день. В качестве информации: я продавал свою новостройку на Борщаге почти три года!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

В окремих абзацах стаття просто смішна: "Киевские рантье готовятся переписывать ценники. В мае многие собственники квартир начали требовать от арендаторов большей платы за ту же жилплощадь, ссылаясь на подорожание услуг ЖКХ". )))
https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... n_get_more
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:54

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:я би дивився на Польщу

Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.

з такими темпами росту Польска економiя через 10..20 рокiв дожене нiмецьку,
вiдповiдно цiна нерухомiсть, особливо захiд Польщi, Труймясто, Варшава та Кракiв
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:57

  asti написав:
  UA написав:
  asti написав:Попробуйте найти хороший вариант на Оболони - и вы поймёте, есть кому покупать квартиры или нет! ;)

Оболонь по цене это почти Печерск
А по спросу со стороны покупателей Оболонь легко уделает Печерск
Но сдается в аренду Печерск, дороже и быстрее Оболони :mrgreen:

На Оболони сошлись несколько важных факторов для аренды: Метро - 15 мин. и ты на Крещатике! Днепр, Дрим-таун, набережная... Район хорошо обжит, грамотно застроен. Дома там стандартых метражей и планировок - все они стоят +- одинаково и потому ликвидны. Вы больше нигде не продадите квартиру по адекватной цене за один день. В качестве информации: я продавал свою новостройку на Борщаге почти три года!

хм, я ще не бачив людину, що родилася та жила на Борщазi та давала добрий вiдгук про неi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:50

  Vlad442 написав:
  UA написав:Есть ещё момент. В сегменте выше среднего, арендатор беспокоится о своем месте проживания очень заранее. Бывает находишь подходящего клиента за несколько дней экспозиции, получаешь задаток, но потом ждешь две недели до заезда в квартиру. Соответственно получаешь простой 3 недели

Какой в этом смысл для арендодателя? Я не соглашаюсь на такие мутные варианты. Две недели простоя это 4% скидки при контракте на год. Если меня это устраивает, я беру калькулятор, при них считаю и предлагаю скидку, но оплата с первого дня. Сколько они оставляют задатка? Если меньше, чем за месяц, то арендодатель менее защищен, если передумают. Второе, что потери за простой размазываются год, а не идут сразу. Третье, что при формально более низкой цене, меньше желания перескочить, если выскочит вариант дешевле. Четвертое, что можно поторговаться. Предложить не 4% скидки, а 2,5%, например.

В том сегменте где я иду на подобные уступки, перескакивать ради экономии не станут. 8) Если конечно уровень комфорта проживания соответствует ожиданиям арендатора.
Моя выгода:
- договор на срок от года и более в фиксацией в долларе США
- залог в размере двух аренд
- штрафные санкции за досрочное прекращение действия договора минимум одна арендная плата
- не стоит вопрос про отмывания квартиры уксусом (более подробная информация у Трайбеки)

ПС. Когда за неделю просмотров: или желающие снять на 10-20% ниже заявленной цены, или хачики... классические донбасята, то как то вдруг! соглашаешься подождать две недельки :D
ПС2. Если клиент ведет себя как приличный человек, свою жабу убираю подальше. Так выгоднее.
UA
 
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