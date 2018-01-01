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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1410141114121413

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:ПС. Когда за неделю просмотров: или желающие снять на 10-20% ниже заявленной цены, или хачики... классические донбасята, то как то вдруг! соглашаешься подождать две недельки

Я написал, что это эквивалентно скидке в 4%. Если это Вас устраивает, все хорошо, но я бы попытался оформить это так, как написал выше.
Есть еще один психологический момент. Две недели простоя ради них забудутся сразу, а то, что они снимают на 4% ниже заявленной цены будет подогревать самолюбие еще долго и вызывать положительные эмоции к арендодателю, что поможет сгладить некоторые острые моменты. Да и арендодатель может иногда сослаться, что он в свое время пошел навстречу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В Киеве спрос превышает предложение - цены естественно что будут расти. Есть целые сегменты рынка абсолютно не заняты - жилье на неделю-месяц (для заочников, командировочных). Приходится жить в хостелах, где в неделю с человека берут 650-700 грн. Вот и считайте: в стандартной «трешке» в 2х комнатах по 8 человек и 10 в зале. И пустым не стоит никогда, ещё найти нужно. А что поделать - никто на две-три недели ведь сдать однушку/гостинку/комнату не хочет за адекватную цену - таких объявлений вообще не встречал.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:29

  mazurkevych написав:В Киеве спрос превышает предложение - цены естественно что будут расти. Есть целые сегменты рынка абсолютно не заняты - жилье на неделю-месяц (для заочников, командировочных). Приходится жить в хостелах, где в неделю с человека берут 650-700 грн. Вот и считайте: в стандартной «трешке» в 2х комнатах по 8 человек и 10 в зале. И пустым не стоит никогда, ещё найти нужно. А что поделать - никто на две-три недели ведь сдать однушку/гостинку/комнату не хочет за адекватную цену - таких объявлений вообще не встречал.

Посуточная аренда самоликвидировалась?
Цена определяется рынком.
Купите квартиру по рыночной цене и сдавайте посуточно за 50% от существующих цен :mrgreen:
UA
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Какой смысл сейчас в покупке квартиры под аренду?

Средняя однушка стоит 1 млн грн. Плюс ремонт - гдето 15куе.

Итого 55 куе и масса времени и нервов чтобы получать 10000 грн аренды? Меньше зарплаты продавца в Эпицентре?

Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:45

  investorkiev написав:Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
Аутотренинг?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:49

  investorkiev написав:Какой смысл сейчас в покупке квартиры под аренду? Средняя однушка стоит 1 млн грн. Плюс ремонт - гдето 15куе.
Итого 55 куе и масса времени и нервов чтобы получать 10000 грн аренды? Меньше зарплаты продавца в Эпицентре.
А какой смысл держать те же 40к на депозите в банке под 4% грязными, а? Это первое. Второе - на рынке масса квартир за 1млн уже с ремонтом и мебелью и даже техникой)) Ну и третье - покажите мне человека с миллионом гривен работающего продавцом в эпицентре!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... ви що читаєте між рядків???
- людина ж пише чітко, що беріть "трьоху" в нормальному місці(можна і шлачок) - робите 15-20 койкомісць і маєте супердохідність!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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