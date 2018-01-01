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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:59
UA написав:
ПС. Когда за неделю просмотров: или желающие снять на 10-20% ниже заявленной цены, или хачики... классические донбасята, то как то вдруг! соглашаешься подождать две недельки
Я написал, что это эквивалентно скидке в 4%. Если это Вас устраивает, все хорошо, но я бы попытался оформить это так, как написал выше.
Есть еще один психологический момент. Две недели простоя ради них забудутся сразу, а то, что они снимают на 4% ниже заявленной цены будет подогревать самолюбие еще долго и вызывать положительные эмоции к арендодателю, что поможет сгладить некоторые острые моменты. Да и арендодатель может иногда сослаться, что он в свое время пошел навстречу.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:17
В Киеве спрос превышает предложение - цены естественно что будут расти. Есть целые сегменты рынка абсолютно не заняты - жилье на неделю-месяц (для заочников, командировочных). Приходится жить в хостелах, где в неделю с человека берут 650-700 грн. Вот и считайте: в стандартной «трешке» в 2х комнатах по 8 человек и 10 в зале. И пустым не стоит никогда, ещё найти нужно. А что поделать - никто на две-три недели ведь сдать однушку/гостинку/комнату не хочет за адекватную цену - таких объявлений вообще не встречал.
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mazurkevych
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:29
mazurkevych написав:
В Киеве спрос превышает предложение - цены естественно что будут расти. Есть целые сегменты рынка абсолютно не заняты - жилье на неделю-месяц (для заочников, командировочных). Приходится жить в хостелах, где в неделю с человека берут 650-700 грн. Вот и считайте: в стандартной «трешке» в 2х комнатах по 8 человек и 10 в зале. И пустым не стоит никогда, ещё найти нужно. А что поделать - никто на две-три недели ведь сдать однушку/гостинку/комнату не хочет за адекватную цену - таких объявлений вообще не встречал.
Посуточная аренда самоликвидировалась?
Цена определяется рынком.
Купите квартиру по рыночной цене и сдавайте посуточно за 50% от существующих цен
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UA
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:40
Какой смысл сейчас в покупке квартиры под аренду?
Средняя однушка стоит 1 млн грн. Плюс ремонт - гдето 15куе.
Итого 55 куе и масса времени и нервов чтобы получать 10000 грн аренды? Меньше зарплаты продавца в Эпицентре?
Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
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investorkiev
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:45
investorkiev написав:
Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
Аутотренинг?
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asti
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:49
investorkiev написав:
Какой смысл сейчас в покупке квартиры под аренду? Средняя однушка стоит 1 млн грн. Плюс ремонт - гдето 15куе.
Итого 55 куе и масса времени и нервов чтобы получать 10000 грн аренды? Меньше зарплаты продавца в Эпицентре.
А какой смысл держать те же 40к на депозите в банке под 4% грязными, а? Это первое. Второе - на рынке масса квартир за 1млн уже с ремонтом и мебелью и даже техникой)) Ну и третье - покажите мне человека с миллионом гривен работающего продавцом в эпицентре!
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asti
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:02
Долярчик написав:
... ви що читаєте між рядків???
- людина ж пише чітко, що беріть "трьоху" в нормальному місці(можна і шлачок) - робите 15-20 койкомісць і маєте супердохідність!!!
Люди за меньшие грехи заливают замки суперклеем. И это еще самая меньшая неприятность, которую может получить такой "бизнесмен".
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:03
mazurkevych написав:
Есть целые сегменты рынка абсолютно не заняты - жилье на неделю-месяц (для заочников, командировочных).
Посуточники при аренде на неделю-месяц дают очень хорошие скидки. Ниша закрыта.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:05
asti написав:
Ну и третье - покажите мне человека с миллионом гривен работающего продавцом в эпицентре!
Уверен, что у каждого пятого продавца Эпицентра после 40 есть лишняя квартира, которую он сдает. Может, конечно, не в Киеве.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:21
asti написав: investorkiev написав:
Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
Аутотренинг?
Нет, наблюдение из жизни.
Встречался сегодня с знакомым лендлордом, что он делает: берет и выкупает у застройщика весь этаж (10-12 квартир обычно), вход на этаж с лифта закрывает на магнитный замок, все - на этаж чужие не ходят, делай там что хочешь. Он делает следующее: нарезает на максимально маленькие студии, прорубывает отдельные входы (из трешки по его словам можно легко сделать 3-4 студии с отдельными входами), и сдает в аренду, возможно посуточно. Таким образом на этаже у него получается порядка до 20 студий.
Уже в 2 новостройках такие «этажи счастья» он организовал, и выкупил еще в одной, ждет когда достроят дом.
Главное - наличие метро в 5 минутах ходьбы.
Вытеснит такой бизнесмен аматора, сдающего 1 квартиру? Да легко. У аматора денег на ремонт бабушкиного хруща через 10 лет не будет, а тут - постоянное обслуживание мебели, техники (есть специально обученные люди), постоянная реклама и т.д.
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investorkiev
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