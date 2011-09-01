Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:03

asti написав: По-поводу смартов, сейчас в Комфорте продается за 41 такое чудо 22м с ремонтом (хорошим) и уже в аренде за 9к, а на Оболони мне предложили гостинку 35 метров с простенькой косметикой /совок+/ за 35 с торгом и тоже в аренде за те же 9к. Внимание, вопрос: что я выберу? По-поводу смартов, сейчас в Комфорте продается за 41 такое чудо 22м с ремонтом (хорошим) и уже в аренде за 9к, а на Оболони мне предложили гостинку 35 метров с простенькой косметикой /совок+/ за 35 с торгом и тоже в аренде за те же 9к. Внимание, вопрос: что я выберу?

Чувак, ты явно не шурупаешь, не в обиду.Ты покупаешь этаж, 10 квартир, пусть там будут 6 однушек (40м по 20000грн/м), 2 двухи (60м по 19000) и 2 трехи (80м по 18000).Итого ты тратишь 40*20*6+ 2*60*19 + 2*80*18=9960 тыс грн, грубо говоря 10 млн грн. Требуешь у застройщика скидку на опт, пусть по бедному 10%, итого ты потратил 9 млн грн. Около 100куе обойдется все это дело переформатировать и поремонтировать промышленным способом.Итого затрат 9млн грн +2.7млн грн= 11.7 млн грн. За эти бабки ты получаешь ВЕСЬ этаж, тоесть не только оплаченные тобой метры, а еще метров 50 нашару МОПов, которые используешь как хочешь.Сдаешь студии по 8 - разлетятся. Итого 20 студий *8=160000 грн/мес, или 1.9 млн грн/год.1.9/11.7 =16.2% годовых.Расскажи, на какой гостинке ты заработаешь 16% годовых? В твоем примере гостинка хорошо если даст 11% годовых, с перспективой к снижению, поскольку уровень ушатанности гостинок всем известен.А тут новый дом, доходность в полтора раза выше, и можно ближайшие 20 лет рубать капусту без грустных мыслей.ЗЫ. Если сдавать по 9000грн, как смарт из твоего примера, то доходность будет 18.5% годовых, выше чем гривнедепо и ОВГЗ! При намного более высокой надежности.А если сдавать посуточно (что легко т.к все смарты в одном месте), то легко выйдешь на 25% доходности, окупаемость 4 года! Учись, студент