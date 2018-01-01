Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:36

Vlad442 написав: investorkiev написав: которые используешь как хочешь. которые используешь как хочешь.

Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет? Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?

Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие?им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!Вильнолюды в вильноукраине!Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает.