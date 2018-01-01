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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1412141314141415

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:которые используешь как хочешь.

Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:36

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:которые используешь как хочешь.

Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?


Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.

Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?

По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие? :) им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.

Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!

Вильнолюды в вильноукраине!

Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.

ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.

Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:26

Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:32

Как то сосед по одному дому делил трёшку на полноценную однуху и смарт, но там планировка позволяла. Он занимается посуточным и оформление официальных доков ему нах не нужно. Коммуникации с счетчиками находятся в подъезде, а при захвате 2 метров тамбура поставил доп счётчики на каждую квартиру, Электро с автоматами на каждую однуху, счётчики на воду. В общем по последней инфе доволен как слон.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:42

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:Нет, я так долго не сдаю :oops:
Я наблюдаю тех, кто сдавал еще в начале 90-х,в конце 90-х ну и так далее.
То что на доход с убитой 2к на Татарке семья из 3-х (впоследствии 4-х) человек могла спокойно жить не работая в 90-е, то сейчас на это не сильно разгонишься и убитой уже не сильно сдашь.

Это фнтазии. 50-70 баксов в конце 90-х - это, конечно, были деньги, но не ткие, чтоб свободно жить целый месяц. А в нчале 90-х, вообще, были копейки. Ккя там сдача, люди зарплту годами не получали.


Тот вариант, что я наблюдал, сдавали за 70 баксов в первой половине 90-х.
У меня стипендия была 1,5 (полтора) бакса, в то-же время мой друг был начинающим компьютерным дизайнером (не смейтесь, не знаю как еще назвать дизайн на 386-м) на 50-70 баксов, его "учитель", крутой и известный на то время компьютерный дизайнер, имел 300 долларов, по окончании вуза, я пошел работать ИТР на стройку за 80 баксов первое время на первом месте работы .
В 1998 году, помог найти друг друга своим знакомым - одни искали, а другие сдавали 2 к примерно в той-же локации на Багговутовской. 150 баксов в месяц их обоюдоустроило. К тому моменту это была неплохая зарплата, хотя и не фонтан такой уж, но смотря где. Например, один человек пошел на первую свою работу в 1999 или 2000 году на госслужбу на ...20 баксов в месяц. И должность не подразумевала "доп" доходов.
Родственники знакомого имели 150 долларов зарплаты на очень "теплом" месте и были дико довольны.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:53

  hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?


Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты :)

Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:55

  asti написав:
  hxbbgaf написав:
  flyman написав:я би дивився на Польщу

Поздно. Там уже подорожало. Да и мировой кризис на горизонте, скоро недвига будет дешеветь везде.
А вы не думаете, что в след. кризис, если он таки случится, недвижимость подорожает! Вспомните 11.09.01, когда упали Близнецы и бакс оказался под угрозой - так вот квартиры тогда за неделю подскочили в цене на 20%


Бакс - мировая резервная валюта. Появилась угроза этому статусу, соответственно, она потеряла цену. Не квартиры подорожали - бакс обвалился.
Насколько вероятно такого рода событие (даже представлять не хочу ничего подобного) сейчас? Крайне маловероятно и надеюсь ничего подобного мир не ждет в будущем.
Но если Вы на такое закладываетесь, то проще пойти в казино и поставить все свои деньги на ЗЕРО. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 00:07

  Vlad442 написав:
  asti написав:Ну и третье - покажите мне человека с миллионом гривен работающего продавцом в эпицентре!

Уверен, что у каждого пятого продавца Эпицентра после 40 есть лишняя квартира, которую он сдает. Может, конечно, не в Киеве.


У каждого своя судьба и свои расклады.
Я знаю семью, работающую в Ёпе. 40+. Свежевыплаченный новострой в спальном районе, скромная машинка и тещина дача в очень крутой локации почти в черте города. Все у них будет хорошо.
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