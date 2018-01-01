Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:36
Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.
Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?
По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие? им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.
Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!
Вильнолюды в вильноукраине!
Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.
ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.
Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:32
Как то сосед по одному дому делил трёшку на полноценную однуху и смарт, но там планировка позволяла. Он занимается посуточным и оформление официальных доков ему нах не нужно. Коммуникации с счетчиками находятся в подъезде, а при захвате 2 метров тамбура поставил доп счётчики на каждую квартиру, Электро с автоматами на каждую однуху, счётчики на воду. В общем по последней инфе доволен как слон.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:42
Тот вариант, что я наблюдал, сдавали за 70 баксов в первой половине 90-х.
У меня стипендия была 1,5 (полтора) бакса, в то-же время мой друг был начинающим компьютерным дизайнером (не смейтесь, не знаю как еще назвать дизайн на 386-м) на 50-70 баксов, его "учитель", крутой и известный на то время компьютерный дизайнер, имел 300 долларов, по окончании вуза, я пошел работать ИТР на стройку за 80 баксов первое время на первом месте работы .
В 1998 году, помог найти друг друга своим знакомым - одни искали, а другие сдавали 2 к примерно в той-же локации на Багговутовской. 150 баксов в месяц их обоюдоустроило. К тому моменту это была неплохая зарплата, хотя и не фонтан такой уж, но смотря где. Например, один человек пошел на первую свою работу в 1999 или 2000 году на госслужбу на ...20 баксов в месяц. И должность не подразумевала "доп" доходов.
Родственники знакомого имели 150 долларов зарплаты на очень "теплом" месте и были дико довольны.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:53
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:55
Бакс - мировая резервная валюта. Появилась угроза этому статусу, соответственно, она потеряла цену. Не квартиры подорожали - бакс обвалился.
Насколько вероятно такого рода событие (даже представлять не хочу ничего подобного) сейчас? Крайне маловероятно и надеюсь ничего подобного мир не ждет в будущем.
Но если Вы на такое закладываетесь, то проще пойти в казино и поставить все свои деньги на ЗЕРО.
Додано: Суб 11 тра, 2019 00:07
У каждого своя судьба и свои расклады.
Я знаю семью, работающую в Ёпе. 40+. Свежевыплаченный новострой в спальном районе, скромная машинка и тещина дача в очень крутой локации почти в черте города. Все у них будет хорошо.
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