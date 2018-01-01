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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1413141414151416

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:01

  барабашов написав:
  investorkiev написав:
  hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?


Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты :)

Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире

Да это понятно, что вильночоловику до вподобы хоть общественный туалет на 500 писсюаров на личных 500х метрах бетона сделать на любом поверхе. И трубы говносливные хоть крест-накрест покласть. Вопрос в доках на введённый новострой и как на новые мокрые зоны, в местах не предусмотренных застройщиком посмотрят в БТИ. Понятно что бакшиш-макшиш, но тут ведь не душевая в спальне, а пятнадцать новых сралень не там где запроектировано. Все доки этот гениальный инвестор получил или забил ?

Не слід сприймати серйозно писанину пані Трайбеки.
У неї вельми бурхлива фантазія)))

Ця неюна особа проспорила кілька пляшок віскі із-за своєї надто бурхливої фантазії, і переєструвалась під іншим ніком, щоб не віддавати борги.

З майна у цієї особи "є диплом МБА" (((( і більше нічого, вірогідно)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 11 тра, 2019 06:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:08

  investorkiev написав:
  барабашов написав:investorkiev А из однух с одним окном в "зале" смарты как нарезать? А если на соседей в спальню нижнего этаха протечёт овно с какульника смарта, и так сто раз за месяц, ибо "посуточно" и над 10ю квартирами 15го поверха - 50-60 капсул для отшельников на 16м, что УК и сами владельцы снизу по головке начнут этого гения гладить и по отоплению его хостелу доплачивать?



В любой однухе есть 2 окна: в комнате и в кухне. Соответственно, нарезаем однуху на два смарта.

По поводу затоплений - есть такая вещь, как страховка ответственности, стоит копейки, а вопросы снимает.

Реально розсмішила))))
Бурхлива фантазія)))

Наклепати з 3к квартири десяток собачих конурок і здавати їх в оренду? Кому?)))
В порівнянні з таким убогим житлом - навіть 1к "хрущі" є розкішними квартирами, хоча я їх на дух не переношу - надто малі і дрібні площі .

Для страховки потрібен документ на квартир у, в тому числі - і техн. паспорт (план).

Якщо план не відповідає - ніхто страхувати не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:19

Про Копенгаген - цікаво. Його парадна сторона.
Багатого чувака поводили по центру, напоїли кавою - і він обпісявся від радощів, і написав що бачив)))

Шкода, що немає інформації про околиці)))

https://uainfo.org/blognews/1557252431- ... ?_utl_t=vb : Наблюдения о Копенгагене: как живет столица Дании
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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