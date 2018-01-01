Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?
Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты
Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире
Да это понятно, что вильночоловику до вподобы хоть общественный туалет на 500 писсюаров на личных 500х метрах бетона сделать на любом поверхе. И трубы говносливные хоть крест-накрест покласть. Вопрос в доках на введённый новострой и как на новые мокрые зоны, в местах не предусмотренных застройщиком посмотрят в БТИ. Понятно что бакшиш-макшиш, но тут ведь не душевая в спальне, а пятнадцать новых сралень не там где запроектировано. Все доки этот гениальный инвестор получил или забил ?
Не слід сприймати серйозно писанину пані Трайбеки. У неї вельми бурхлива фантазія)))
Ця неюна особа проспорила кілька пляшок віскі із-за своєї надто бурхливої фантазії, і переєструвалась під іншим ніком, щоб не віддавати борги.
З майна у цієї особи "є диплом МБА" (((( і більше нічого, вірогідно)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 11 тра, 2019 06:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:investorkiev А из однух с одним окном в "зале" смарты как нарезать? А если на соседей в спальню нижнего этаха протечёт овно с какульника смарта, и так сто раз за месяц, ибо "посуточно" и над 10ю квартирами 15го поверха - 50-60 капсул для отшельников на 16м, что УК и сами владельцы снизу по головке начнут этого гения гладить и по отоплению его хостелу доплачивать?
В любой однухе есть 2 окна: в комнате и в кухне. Соответственно, нарезаем однуху на два смарта.
По поводу затоплений - есть такая вещь, как страховка ответственности, стоит копейки, а вопросы снимает.
Реально розсмішила)))) Бурхлива фантазія)))
Наклепати з 3к квартири десяток собачих конурок і здавати їх в оренду? Кому?))) В порівнянні з таким убогим житлом - навіть 1к "хрущі" є розкішними квартирами, хоча я їх на дух не переношу - надто малі і дрібні площі .
Для страховки потрібен документ на квартир у, в тому числі - і техн. паспорт (план).
Якщо план не відповідає - ніхто страхувати не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців