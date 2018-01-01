Додано: Суб 11 тра, 2019 10:25

investorkiev написав: Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.

Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.

Знаю человека который скупает большие (неликвидные) квартиры в центральной локации, режет на однухи-студии и продаёт желающим попробовать себя в лордизме. Естественно всё документально переоформляется.По поводу Натахиных садо-мазо фентези: Хорошо... купил, нарезал самртов, сдает. Тут раз обстоятельства повернулись так, что нужно это всё "счастье" продатьСлабо верю, что человек сумевший заработать на целый этаж, не моделировал подобное развитие событий.ПС У самого есть инвестиция, в строящийся новострой, в почти центральной локации.Там единички с двумя стояками канализации. Мысль разделить на смарты возникала.Но как это продать когда приспичит?По поводу "А что сделают?"В одном доме знаю "коллегу" по лордизму которому в один день обрезали электрокабель на арендной квартире под корень (нужно тянуть новый от коридорного щитка разфигачив половину прихожей) и спалили машину припаркованную возле дома по его основному месту жительства.Деталей "за что" не знаю, знаю что человек был "на ножах" с соседями по периметру своей арендной квартиры. Постоянно разборки, полиция... Обсуждение жильцами группы в вайбере "Как нам бороться с этими пофигистами -эгоистами арендодателями".