Додано: Суб 11 тра, 2019 11:17

investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав: которые используешь как хочешь. которые используешь как хочешь.

Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет? Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?



Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.



Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?



По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие? им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.



Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!



Вильнолюды в вильноукраине!



Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.



ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.



Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает. Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие?им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!Вильнолюды в вильноукраине!Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает.

Сколько там лифтов и какая нагрузка будет от одного такого этажа?В достроенном долгострое на венике, застройщиком был расширен пентхаус до полного этажа и грузовой лифт практически был оккупирован строителями застройщика в то время, как многие инвесторы уже сделали ремонты и вселились, а другие делали и тк использовать пассажирский лифт категорически запрещено не только для поднятия грузов но и для рабочих, то очереди на грузовой были жесткие, порой многочасовые, что вело к конфликтам и простоям транспорта и рабочих. Это вызвало нешуточную бучу и попытки сбросить власть УК застройщика, но со временем допэтаж был обустроен и страсти улеглись. При этом много инвесторов, таких как я например, в этом не участвовали, во первых по причине понимания, что именно этот застройщик вытащил их пройоп из задницы, а во вторых, потому что уже привыкли к вечным сопутствующим факторам ремонтов. Но многие новые инвесторы купили уже у нового застройщика и свою первую недвигу. В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь.Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.